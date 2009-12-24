Namık Tan Washington Büyükelçiliği'ne atandı

T24 - Nabi Şensoy'un istifasıyla boşalan Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği'ne Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Namık Tan atandı.





ABD Başkanı Barack Obama-Başbakan Erdoğan görüşmesi sırasında Washington Büyükelçisi Nabi Şensoy'un istifasının ardından Washington'a atanacak yeni isim Ankara'da netleşti.



Washington'a Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Namık Tan'ın gönderileceği, atamaya dair açıklamanın önümüzdeki günlerde yapılacağı öğrenildi.



İstifa eden Büyükelçi Nabi Şensoy'un 15 Ocak tarihinde Ankara'ya dönmesinin kesinleşmesiyle birlikte hükümet Washington Büyükelçiliği konusundaki kararını hızlandırdı.



Hükümet ve Dışişleri çevrelerinin üzerinde mutabık kaldığı Namık Tan ismini Başbakan Erdoğan'ın da onaylaması üzerine atamayla ilgili işlemlerin önümüzdeki günlerde hızla tamamlanması bekleniyor.



Washington'da daha önce görev yapan Namık tan Müsteşar Yardımcılığı'ndan önce Tel Aviv Büyükelçiliği görevinde bulunmuştu.





Namık Tan kimdir?



Ankara kulislerince Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün bu görev için Namık Tan’ı desteklediği ancak kararı hükümet ve Dışişleri Bakanlığına bıraktığı belirtiliyor. Tan, Gül’ün Dışişleri Bakanlığı döneminde Bakanlık sözcüsü olarak görev yapmıştı.



"Washington koltuğuna yakın isim" olarak nitelenen Tan, Danıştay Genel Sekreteri olan babası Rami Tan’ın yönlendirmesi ile 1981’de Dışişleri Bakanlığı'na girdi. Denizcilik ve Havacılık Dairesi'nden sonra 3.Katip olarak Moskova'ya atandı. Kayseri’li Figen hanım ile evlenen ve Kayseri’nin damadı olan Tan, Moskova'dan Abu Dabi'ye geçti, 1989’da ise Cumhurbaşkanlığı Özel kalem müdür yardımcısı oldu ve Turgut Özal ile çalıştı. Washington Büyükelçiliği'nde de önce Başkatip sonra Müsteşar oldu.



Emre Gönansay'ın Dışişleri Bakanlığı döneminde özel kalem müdürlüğü yapan Tan bu görevini Tansu Çiller, İsmail Cem ile de sürdürdü. Abdullah Gül’ün bakanlık döneminde Bakanlık sözcüsü oldu. İsrail’de Büyükelçilik yapan Tan, Bakanlık Müsteşar yardımcısı olarak yurda geri döndü. Ankara Koleji'nde okurken yer jimnastiği yapan daha sonra futbol takımının kalecisi, voleybol takımının ise smaçörü olan Tan, Washington Büyükelçiliğinin en kuvvetli adayları arasında bulunuyor.

