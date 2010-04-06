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Politika

Namık Tan ABD'ye geri döndü

Türkiye'ye geri çağrılan Washington büyükelçisi Namık tan ABD'ye geri döndü.

06 Nisan 2010 03:00

T24 - ABD'nin Temsilciler Meclisi Dışişleri Komitesi'nde 1915 olaylarına ilişkin sözde ermeni soykırımı yasa tasarısının kabul edilmesinin ardından Türkiye'ye geri çağrılan Washington büyükelçisi Namık tan ABD'ye geri döndü.

Ankara Esenboğa havalimanında gazetecilerin sorularını cevaplandıran Tan, "Ankara'ya istişareye çağrılmam suretiyle vermek istediğimiz mesaj ilgili muhataplarımızca alınmıştır. Hem alınmış, hem de algılanmıştır. Bunun karşılığında, biz de tatmin olduğumuz cevapları aldık. Artık benim de görevimin başına dönme zamanım gelmiştir. Bugün Washington'a döneceğim. Hafta sonu Nükleer Güvenlik Zirvesi'ne katılacak olan Başbakan Erdoğan'ı karşılayacağım. Umulur ki, bu süreçte başlayan olumlu hava devam edecektir." dedi.

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