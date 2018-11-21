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Namık Kemal Üniversitesi Rektörü'ne FETÖ'den 15 yıl hapis istemi

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA) - TEKİRDAĞ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof

21 Kasım 2018 16:28

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA) - TEKİRDAĞ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Şimşek hakkında, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 7 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şimşek, geçen yılın Haziran ayında gözaltına alındı. Emniyetteki soruşturmasının ardından adliyeye sevk edilen Şimşek, Sulh Ceza Sorgu Hakimliği\'nce yurt dışına çıkış yasağı konularak, serbest bırakıldı. Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Şimşek ile ilgili soruşturma tamamlanıp, hakkında iddianame hazırlandı. Tekirdağ 3\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'nce kabul edilen iddianamede, Osman Şimşek hakkında, \'örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek\' suçlamasıyla 7 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

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