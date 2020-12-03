Namibya seçimlerini Adolf Hitler'le aynı ismi paylaşan siyasetçi kazandı: Dünyaya hükmetmek peşinde değilim

Almanya'nın Güneybatı Afrika'daki eski sömürgesi Namibya'da iktidar partisi SWAPO'nun adayı Adolf Hitler Uunona, 25 Kasım'daki seçimlerde Oshana bölgesinde oyların yüzde 85'ini alarak bölgesel meclise seçilmeyi başardı. Nazi lideri Adolf Hitler'le aynı ismi paylaşan siyasetçi, "Dünyaya hükmetmek peşinde değilim" dedi.

Sputnik Türkçe'nin aktardığı habere göre, ''Kaiser'in Holokostu' diye tabir edilen 1908 soykırımında on binlerin katledilmesine rağmen hâlâ Almanca konuşan nüfusun ve Almanca yer ve insan isimlerinin bulunduğu Namibya'da, Adolf Hitler'in seçimi kazanması dikkati çekti.

Almanya'nın en çok satan gazetesi Bild'in konuştuğu siyah siyasetçi, kendisine Hitler ismini ne anlam taşıdığını bilmeksizin babasının koyduğunu söyleyerek "Dünyaya hükmetmek peşinde değilim" esprisini yaptı.

Bild'e Nazi ideolojisiyle işinin olmayacağını belirten Hitler, çocukken adının kendisine son derece normal geldiğini, ergenlik döneminde tüm dünyaya hakim olmaya çalışan bir adamın adını taşıdığını anladığını anlattı. Eşinin kendisine Adolf diye seslendiğini ve kendisinin de genelde Adolf Uunona adını kullandığını aktaran Namibyalı siyasetç, artık adını resmen değiştirmek için çok geç olduğu hissiyatını paylaştı.