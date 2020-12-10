Namibya’da seçim zaferi kazanan Hitler: İsmimi seçme şansım yoktu

Afrika'nın güneybatısındaki eski Almanya sömürgesi Namibya'da yerel seçimlerde zafer kazanan Adolf Hitler Uunona, kendisini uluslararası yıldıza çeviren Bild gazetesine tepki gösterdi.

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre, Namibya'da seçim zaferi kazanan Adolf Hitler Uunona, Nazi lideriyle adaşlığından ötürü uluslararası politika yıldızına dönüşünce dikkatleri üzerine topladı. The Namibian gazetesine konuşan Adolf Hitler Uunona, "Seçme şansım yoktu, babam bu ismi verdiğinde ben bir bebektim. Adı değiştirmek için yapabileceğim bir şey yok. Babamın bana neden bu adı verdiğini de bilmiyorum" açıklamasında bulundu.

Hitler Uunona, kendisini Adolf Hitler ile kıyaslayanlara onun gibi olmadığını söyleyerek reddetti. Bu durumun itibarını sarsmak için muhalefet partiler tarafından kurulan bir komplo olduğunu ifade etti.



Bir müttefiki Bild gazetesine mektup göndererek Hitler Uunona’yı kurban haline getirdiklerinden yakınarak Bild’ı malum muhaliflerin çıkarları doğrultusunda yayın yapmakla suçladı.



‘’ Yeni muhalefet partisini Alman kökenli sağcılar destekliyor’’

2015 yılında seçilen Adolf Hitler Uunona'nın bu yıl oyların yüzde 85'ini alarak yeniden seçilmesinin medya ilgisi nedeniyle dünya çapında olaya dönüşmesini değerlendiren yerel aktivist Phil ya Nangoloh da medya yayınlarının gerisinde Güneybatı Afrika Halk Örgütü’ne (SWAPO) karşı yeni kurulan Değişim İçin Bağımsız Vatanseverler (IPC) partisinin olduğunu iddia etti.

2015'te oyların yüzde 83'ünü alan SWAPO'nun 25 Kasım seçimlerinde oy oranı yüzde 57'ye düştü. IPC ise ilk kez katıldığı seçimlerde yüzde 18 oy topladı.

Ya Nangoloh, "Tesadüfe bakın ki, IPC, çoğu Alman kökenli Namibyalı olan beyaz sağcılar arasında önemli bir desteğe sahip" dedi.



Almanya, Afrika'daki soykırım için hala resmen özür dilemedi

Diğer yandan Namibya'dan hala resmen özür dilememiş olan Almanya'da hükümet, ‘'ortak sömürge geçmişinden ötürü Namibya'ya yönelik özel sorumluluk'’ dile getirmekle yetiniyor.



Avrupa'nın en büyük ekonomik gücünün bu yıl özür anlamında 10 milyon euroluk tazminat ödeme teklifi Namibya tarafından yeterli bulunmayarak reddedildi.