Şanlıurfa’da, bir cami cemaati tarafından düzenlenen ’Haydi Çocuklar Camiye’ kampanyası kapsamında ’Namazını camide kıl, puanları topla, ödül kap’ sloganıyla yarışma başlatıldı. Kentin plaka kodundan yola çıkılarak 63 gün süreceği açıklanan kampanya kapsamında, camide 5 vakit namaz kılan öğrencilere laptop bilgisayar, futbol topu, bisiklet gibi hediyeler verileceği bildirildi. 2 gün önce başlatılan kampanyaya kayıt yaptıran 165 çocuk, ödül kazanmak için ezan okunmasıyla birlikte camiye koşuyor.

Veysel Karani Mahallesi’nde bulunan Özlek Cami cemaati tarafından, çocukların namaz kılma alışkanlığı kazanması ve ibadete yönelmelerinin teşvik edilmesi amacıyla 63 gün sürecek ’Haydi Çocuklar Camiye’ kampanyası başlattı. ’Namazını camide kıl, puanları topla, ödülü kap’ sloganı ile başlatılan ve el ilanlarıyla duyurulan kampanyaya mahallede oturan 165 çocuk kayıt yaptırdı. İsimleri cami girişindeki listeye asılan çocuklar, 22 Haziran’da sona erecek kampanya süresince topladıkları puana göre; laptop bilgisayar, bisiklet, müzik çalar, müzik kutusu, zeka küpü, futbol topu gibi ödüller kazanacak.



Ezan okununca camiye koşuyor



2 gün önce başlayan kampanyaya katılan ve ödül kazanmanın heyecanını yaşayan çocuklar, ezan okunmasıyla birlikte camiye koşuyor. Abdest alıp, camide namaz kılan çocuklar, hem ibadet etmeyi öğrendiklerini hem de ödül kazanacak oldukları için mutlu olduklarını söyledi. Namaz kılmaya gelen cami cemaati mahalle sakinleri, uygulamanın daha önce farklı kentlerde yapıldığını belirterek, "Biz de mahallemizde böyle bir kampanya yapmayı kararlaştırdık. Çocuklarımız bu kampanya ile hem camiyi seviyor, hem ibadet yapmayı öğreniyor" dedi.

Öte yandan, uygulamaya ilişkin haber yapan gazetecilere, namaz kılmak için camiye gelen bazı vatandaşlar tepki gösterdi. Konuya ilişkin gazetecilerin telefonla ulaştığı Şanlıurfa Müftüsü Ramazan Tahiroğlu, kampanyanın kendilerinin dışında düzenlendiğini söyledi.