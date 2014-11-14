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Dünya
Deutsche Welle

Namaza yaş sınırlaması getirilmeyecek

İsrail polisi aylar sonra ilk kez Mescid-i Aksa’da cuma namazı kılmak isteyen Filistinlilere yaş sınırlaması getirilmeyeceğini açıkladı.

14 Kasım 2014 11:46


Fransız haber ajansı AFP'ye bir açıklama yapan polis sözcüsü “Umuyoruz, bugün sükûnet korunur” diye konuştu.

İsrail polisi Mescid-i Aksa'da cuma namazı kılmak isteyen Filistinli erkeklere, sonrasında gerginlik yaşandığı ve çatışma çıktığı gerekçesiyle yaş sınırlaması getiriyordu. 50 yaş üstü dışında Filistinli erkeklerin Mescid-i Aksa'da namaz kılmasına izin verilmiyordu.

Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa Müslümanların ilk kıblesi özelliğini taşıyor. Yahudiler, için de Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun bulunduğu Mescid-i Aksa Külliyesi altında, Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu inancıyla kazı çalışmaları yapıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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