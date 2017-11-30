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Namaz sırasında patlayan ses sistemi camide cemaati endişelendirdi

İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA) - TOKAT’ın Erbaa ilçesinde Sanayi Sitesi Camisi’nde yatsı namazı kılındığı sırada ses sisteminin patlaması camaate endişelendirdi

30 Kasım 2017 00:23

İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA) - TOKAT’ın Erbaa ilçesinde Sanayi Sitesi Camisi’nde yatsı namazı kılındığı sırada ses sisteminin patlaması camaate endişelendirdi. Patlamanın ardından çıkan yangın ise yine cemaat tarafından büyümeden söndürüldü.
İlçedeki Küçük Sanayi Sitesi içerisinde bulunan Sanayi Sitesi Cami\'nde yatsı namazının kılındığı sırada müezzin mahfilinin yanında bulunan ses sistemi patladı. Cemaati endişelendiren patlamanın ardından mahfilin yanındaki halılar tutuştu. Bir anda yoğun bir duman tabakasının kapladığı camide cemaat  kısa süreli panik yaşandı. Mevlid Kandili olması sebebiyle dolu olan camideki yangını cemaat, yangın tüpleriyle söndürdü. Olayda yaralanan olmazken ihbar üzerine olay yerine gelen Erbaa Belediyesi İtfaiyesi ile polis ekipleri inceleme başlattı.
“DEPREM OLUYOR SANDIM”
Namaz kıldırdığı sırada şiddetli bir patlamanın meydana geldiğini ifade eden Sanayi Sitesi Cami İmamı Fatih Şahin “Biz programımızı yaptık. Programdan sonra namaza geçtik. Sünnet namazını kıldık. Farz namazını kılarken üçüncü rekatta bir patlama sesi duyduk. Patlama o kadar şiddetliydi ki ben deprem oluyor zannettim. Bulunduğum mahalde duvar sallandı. Namaz bittikten sonra öndeki kapağın dışarı çıktığını, alttan ısıtma sisteminin de yanmasına sebebiyet verdiğini orada bulunan arkadaşlar anlattılar.” dedi.

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