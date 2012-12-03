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Yaşam

Namaz kılma numarasıyla camiden halı çaldı

Namaz kılar gibi yapan 20 yaşındaki M.D, çevresini kontrol ettikten sonra halıyı montunun içine saklayarak camiden kaçmaya çalıştı

03 Aralık 2012 22:17

Konya'da bir camide namaz kılar gibi yapıp halı çalan M.D. halıyı satarken yakalandı. M.D.’ye camide gözcülük yapan arkadaşına müdahale sırasında bir komiser kalp krizi geçirdi.

Merkez Selçuklu ilçesi Hocacihan 100. Yıl Mahallesi'ndeki Mensur Camisi'ne giren M.D., içeride kimsenin olmadığı sırada seccade büyüklüğündeki halının önünde diz çöktü.
 
Namaz kılar gibi yapan 20 yaşındaki M.D, çevresini kontrol ettikten sonra halıyı montunun içine saklayarak camiden ayrıldı.
 
İçeriye giren cemaatin, halının çalındığını fark etmesi üzerine durum polise bildirildi. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüpheli M.D'nin eşkalini belirledi.
 
Bu sırada M.D'ye gözcülük yaptığı iddia edilen A.E. ise cami cemaati tarafından fark edildi. Cemaatin 19 yaşındaki A.E'yi darp etmek istediği sırada olaya müdahale eden komiser Mustafa Altun, kalp krizi geçirdi. Altun, ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
 
Gözaltına alınan A.E'nin verdiği ifade doğrultusunda M.D. de halıyı satmak isterken Yeni Mahalle'de yakalandı.
 
Zanlılar, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
 

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