Namaz kılıyor diye öldürmediler

Polis hırsızlık için girdikleri evde 6 aylık hamile kadının boğazına bıçak dayayarak hafif yaralanmasına neden olan 2 kişiyi arıyor.



Adana'da, tek katlı müstakil bir eve giren 2 kişi, 6 aylık hamile 28 yaşındaki Gülcan Duruk'u secdeye eğildiği zaman arkasından yaklaşarak, önce tekmeledi daha sonra boğazına bıçak dayadı. Saldırganlar, Duruk'u boğazından hafif yaralayarak parmağındaki altın yüzüğü alarak kaçtı.



Kimliği belirlenemeyen 2 kişi, tek katlı müstakil evin bahçesinden çatısına kadar uzanan ağaca tırmanarak tuvalet penceresinden eve girdi. Hırsızlar, bu sırada evde namaz kılan 6 aylık hamile Gülcan Duruk'u secdeye eğildiği zaman arkasından yaklaşarak, önce tekmeledi, daha sonra boğazına bıçak dayadı. Şoke olan Duruk, korkusundan yardım isteyemedi.



Hırsızlardan biri diğerine kadını öldüreceğini söyledi, ancak diğer hırsız “Kadın namaz kılıyor” diyerek ona izin vermedi. Daha sonra saldırganlar, Duruk'u boğazından hafif şekilde yaralayarak parmağındaki altın yüzüğü alıp kaçtı.



Olaydan sonra kısa süreli baygınlık geçiren Gülcan Duruk, kendine geldikten sonra bağırarak yardım istedi. Gürültüye uyanan Duruk'un yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri, genç kadının boğazından yaralı olduğunu görünce 112 Acil Servis'ten yardım istedi. Ambulans içinde tedavisi yapılan Duruk'un sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, hamile olması nedeniyle Çukurova Kadın Doğum Hastanesi'nde götürülerek gözlem altına alındı. Bebeğinin sağlığının da iyi olduğu belirlenen Gülcan Duruk, polise verdiği ifadesinde saldırganlardan birinin boğazına bıçak dayayıp öldüreceğini söylediğini ancak diğerinin izin vermediğini söyledi.



Polis, kaçan 2 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.