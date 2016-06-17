Namaz kılarken kendini vurdu!

İstanbul Ümraniye'de bir kişi, namaz kılarken silahının kazara ateş alması sonucu yaralandı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, avukat E.A., Adnan Büyükdeniz Caddesi üzerindeki bir lokantada iftarını açtıktan sonra namaz kılmak için mescide gitti.

Namaz kılarken, belindeki ruhsatlı tabancası yerinden çıkan E.A, onu düzeltmeye çalıştı. Bu sırada, tabanca yanlışlıkla ateş aldı. Bacağından yaralanan E.A, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Tedavi altına alınan E.A'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi.