'Namaz Facebook'tan hayırlıdır' diyen Mısırlı müezzin görevden uzaklaştırıldı

Sabah ezanındaki "Namaz uykudan daha hayırlıdır" kısmını değiştirerek "Namaz Facebook'tan daha hayırlıdır" diye okuyan Mısırlı müezzin Mahmut El Moghazi, görevinden uzaklaştırılarak hakkında soruşturma açıldı.

Milliyet'te yer alan habere göre, Mısır'ın kuzeyindeki El Buheyra vilayetinin Kafr El Davar bölgesindeki Seyit Gazi Camii'nin müezzini Mahmut El Moghazi, Sabah namazını okurken sözlerini değiştirerek "Namaz uykudan hayırlıdır" yerine "Namaz Facebook'tan Daha Hayırlıdır" dedi. Seyit Gazi Camii cemaati müezzin hakkında şikayetçi olunca müezzin görevden alındı. Mısır'ın Din İşlerinden Sorumlu Bakanlığı da müezzin hakkında yasal işlem başlattı.

Cami cemaatinden biri pazar günü bir televizyon kanalında canlı yayına katılarak Moghazi'yi kafir olmakla suçladı ve onun yüzünden cemaatin camiye gitmeyi bıraktıklarını söyledi.



Müezzin ise bu suçlamaya karşılık olarak kendi hakkında suçlamalarda bulunan şahsın Seyit Gazi Camii'ne devamlı gelen biri olmadığını söyleyerek, şahsın yasaklı Müslüman Kardeşler grubunun sempatizanı olduğunu iddia etti.



Daha önce hiç Facebook kullanmadığını ifade eden müezzin, katıldığı televizyon programında görevden alınmasını protesto etmek için açlık grevine gireceğini söyledi ve Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'ye seslenerek kendisini aklamasını istedi.