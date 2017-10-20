Namağlup Östersunds UEFA'da lider!

UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda mücadele eden İsveç ekibi Östersunds, Athletic Bilbao ile evinde 2-2 berabere kaldı.

UEFA Avrupa Ligi ön eleme turunda Galatasaray'ı eleyen Östersunds, gruplar aşamasında yoluna namağlup ve lider olarak devam ediyor.

İlk hafta Zorya deplasmanından 2-0 galibiyetle ayrılan İsveç ekibi bir sonraki hafta evinde Hertha Berlin'i de tek golle geçmişti.

Athletic Bilbao beraberliği ile puanını 7'ye yükselten İsveç ekibi lider konumda bulunuyor. Grupta ikinci sırada 6 puanlı Zorya, üçüncü sırada 2 puanlı Athletic Bilbao ve son sırada tek puanlı Hertha Berlin yer alıyor.