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Spor

Namağlup Östersunds UEFA'da lider!

İsveç ekibi, 3 haftada 7 puan topladı

20 Ekim 2017 14:32

UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda mücadele eden İsveç ekibi Östersunds, Athletic Bilbao ile evinde 2-2 berabere kaldı.

UEFA Avrupa Ligi ön eleme turunda Galatasaray'ı eleyen Östersunds, gruplar aşamasında yoluna namağlup ve lider olarak devam ediyor.

İlk hafta Zorya deplasmanından 2-0 galibiyetle ayrılan İsveç ekibi bir sonraki hafta evinde Hertha Berlin'i de tek golle geçmişti.

Athletic Bilbao beraberliği ile puanını 7'ye yükselten İsveç ekibi lider konumda bulunuyor. Grupta ikinci sırada 6 puanlı Zorya, üçüncü sırada 2 puanlı Athletic Bilbao ve son sırada tek puanlı Hertha Berlin yer alıyor.

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