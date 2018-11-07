Namağlup lider Gençlerbirliği'nde teknik direktör Sözeri tedbiri elden bırakmıyor 

Erkan Sözeri: \"Acı tecrübeler olduğunu bilenlerdeniz\"

Ercan ATA, Ankara (DHA)

Spor Toto 1\'ıncı Lig\'in geride kalan 11 haftasında 10 galibiyet ve 1 beraberlik alan ve namağlup liderliğini sürdüren Gençlerbirliği\'nde teknik direktör Erkan Sözeri kesinlikle rehavete kapılmayacaklarını belirterek; \"Gençlerbirliği bu işi bitirdi\" yorumlarını duymamazlıktan geliyoruz\" dedi.

Erkan Sözeri, mevcut güzel tabloya karşın temkini elden bırakmayacaklarını vurgulayarak, \"Acı tecrübeler olduğunu bilenlerdeniz. \'Gençlerbirliği bu işi bitirdi.\' yorumuna asla katılmıyorum. Futbolun ne derece ciddi bir iş olduğunu

bilenlerdeniz. Matematiksel olarak garantileyene kadar hiçbir zaman, \'Bu işi bitirdik\' demeyeceğiz. Futbol öyle acımasız bir oyun ki tam şampiyon oldum derken, şampiyonluğun gittiği maçlar vardır. Bunların futbolda çok örnekleri

var\" şeklinde konuştu.

\"Bu başarıyı neye bağlıyorsunuz?\" sorusuna karşılık takım kaptanı Selçuk Şahin\'i işaret eden Erkan Sözeri, \"Diyarbekirspor maçında golümüzü atan Cengizhan kardeşimize 37 yaşındaki Selçuk\'un sarılışı... Bu fotoğraf her şeyi açıklıyor. Başarıyı takım içindeki sevgi ve saygıya bağlıyoruz\" diye konuştu.

Sözeri, genç futbolculara da mesaj vererek, \"Altyapı oyuncularımızı ilgiyle takip ediyoruz. Hak eden kimse ona formayı veririz. Genç oyuncularımız konusunda hassasız. Ancak onlar da daha hırslı olmalılar, performanslarını yukarı

çekmeliler. O zaman formaya aday olurlar\" şeklinde görüş belirtti.

\"MARKA DEĞERİNİ AŞAĞIYA BİZ İNDİRİYORUZ\"

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından çıkan olaylarla ilgili soruya Sözeri, şu yanıtı verdi: \"Futbolumuzun marka değerini aşağıya biz indiriyoruz. Dünya derbisi dedik. Belki çok keyifli futbol yoktu ama güzel bir mücadele vardı. Taraftar, ambiyans, güzel bir maç oluyordu. Bunun keyfini çıkartmak yerine hep kaos tarafındayız. Maçtan sonraki saldırılar hoş olmadı. Türk futbolu adına özür dileyip, gerekli cezaları kabullenip, bir daha olmaması için çaba gösterilmeli. Avrupa basınında, \'Rezalet.\' başlıkları atıldı. Bunlar hiç hoş değil. Marka değerimizi yükselteceksek, biraz sağduyulu olalım. Çok güzel bir derbiydi ama maçın sonunda her şey berbat oldu. Türk futbolunu kalkındırmak için hepimizin pozitif enerjiye ihtiyacı var.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Erkan Sözeri\'nin açıklamaları

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