Nallıhan Kuş Cenneti'ne komşu termik santral projesine dava

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüğü, Ankara Nallıhan Kuş Cenneti’ne komşu olarak yapılacak Çayırhan-B termik santrali için plan değişikliğine gitti. Nallıhan köylüleri Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) aracılığıyla plana itiraz ederken, 350ankara.org imza kampanyası başlattı. Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Baran Bozoğlu da, plan değişikliğinin iptali için dava açacaklarını belirtti.

Hürriyet'ten Aysel Alp'in haberine göre, 6 Ocak’ta askıya çıkan plana itiraz süresi 4 Şubat’ta dolacak. Çevre Mühendisleri ile Mimarlar Odası Ankara Şubesi de plan değişikliğinin iptali için dava açacak. 350ankara.com’un kurucusu Önder Algedik, projenin Nallıhan Davutlar Kuş Cenneti’nin yanı başında olduğuna dikkat çekerek, “ÇED raporunda uçucu külün 7.5 km mesafeyi etkileyeceği söyleniyor. 5.9 km ötedeki Kuş Cenneti ve bölgedeki bir dizi köy etkilenecek” dedi. Algedik, ortada plan değişikliği yokken ağustosta bölgenin acele kamulaştırılma kararı alındığını; plan askıya inmeden de ihalesinin bile yapıldığını söyledi. Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Baran Bozoğlu da, plan değişikliğinin iptali için dava açacaklarını belirtti.

Çevre Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ise proje için ÇED olumlu kararı verildiğini hatırlatılarak, kuşların izlenmesi şartı ve ÇED raporunda verilen taahhütlere uyulması kaydıyla izin verildiği belirtildi. Bakanlık projenin yakından izleneceğini de vurguladı.