Nalbandyan: Ankara hiçbir şey yapmadı

T24 - Ermenistan Dışişleri Bakanı Edvard Nalbandyan, Ankara’nın süreçle ilgili hiçbir şey yapmadığını savundu. Nalbandyan, “Türkiye adım atmayınca ilerleme olmaz” dedi.





Ermenistan Dışişleri Bakanı Edvard Nalbandyan, 5 gazeteciye açıklamalarda bulundu.





NTV'nin haberine göre Nalbandyan’ın açıklamalarından satır başları şöyle:





"Tek koşul atılan imzaya sadık kalınmasıdır.





Ankara süreçle ilgili hiçbir şey yapmadı. Türkiye adım atmayınca ilerleme olmaz.





Biz ne söylediysek onu yapıyoruz.





Tek yönlü adım atılmaz, bu konuda istek olmalıdır.





İlerlemeye hazırız ama partnere ihtiyacımız.





Bu şekilde ilerlemek mümkün değil. Yeni bir harita olmaz.





Türkiye ile Karabağ sorunun kesinlikle konuşmayız.“