Nakşibendilerin sitesinden hangi bakanlar ev aldı?

T24 - Ahmet Davutoğlu ve Ömer Dinçer’in de üyesi olduğu Ravza Yapı Kooperatifi, 24 Ocak’ta genel kurulu topluyor. Bakanların birer villasının olduğu Ravza, 1985 yılında İskender Paşa cemaatinin lideri M. Esad Coşan’ın teşvikiyle kurulmuştu.



Milliyet'in haberine göre, Kemerburgaz’ın Göktürk Köyü’nde Kemer Country’nin komşusu olan Ravza Toplu Konut Yapı Kooperatifi’nde Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer’in de aralarında bulunduğu muhafazakâr kesimin önde gelen isimleri gayrimenkul sahibi oldu.



Bakanların villası kamuoyunda Nakşibendi tarikatından İskender Paşa cemaatinin lideri M. Nureddin Coşan’ın villasına komşu. Kooperatif, M. Nureddin Coşan’ın babası ve bir önceki tarikat şeyhi M. Esad Coşan’ın teşvikiyle Avustralya’da 2001 yılında vefat etmesinden önce, 1985 yılında kurulmuştu. İnşaat çalışmaları da 1994’te başladı.





Ravza’daki evi kullanmıyorlar



Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ve eşi Dr. Sare Davutoğlu’nun asıl ikametgâhları Bahçelievler Yayla'da. Ancak, Davutoğlu, kabineye girmeden önce zaman zaman Göktürk köyündeki Ravza Yapı Kooperatifi’ndeki evi, dinlenme yeri olarak kullanıyordu. Mayıs 2009’da kabineye girmesinden sonra Davutoğlu, eşi ve 4 çocuğuyla birlikte Ankara’ya taşındı.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer ise, AKP uzun yıllardır yürüttüğü başmüşavirlik ve müsteşarlık görevleri nedeniyle Ankara’da ikamet ediyor.





Esad Coşan kurmuştu



Ravza Toplu Konut Yapı Kooperatifi’nin 120 dönümlük arsası yaklaşık 20 yıl kadar önce İskender Paşa cemaatinin o dönemdeki lideri M. Esad Coşan’ın girişimiyle satın alınmıştı. Burada bir kooperatif kurulmuş ve uzun yıllara yayılan bir taksit ödeme yoluyla arsanın borcu ödendikten sonra inşaatlara başlanmıştı. Şu anda hayatın devam ettiği Ravza’daki sitenin doluluk oranı yüzde 40.





20 dönümü satmışlardı





Ravza Yapı Konut Kooperatifi, Kemer County’e komşu olan arsayı satın alındığı sırada Göktürk beldesi bugünkü gibi değer kazanmamıştı. Arazinin 20 dönümlük kısmı, yönetimin tasarrufu doğrultusunda satılmış ve geriye kalan 100 dönüm üzerinde inşaatlara başlanmıştı. Şu anda Ravza Yapı Konut Kooperatifi’nde 300 konut bulunuyor. Bunların 49’u fourleks villa, 63’ü bitişik nizamda sıra villa ve geriye kalan 188 konut ise 120 ile 167 metrekare arasında değişen dairelerden oluşuyor. Villaların hepsinin bahçesi var.



Villaların arsa payları 380 ile 500 metrekare arasında değişiyor. İnşaat alanları ise ortalama 380 metrekare. Sitede yer alan sıra villalar ise 200 metrekare arsa üzerinde ve hepsi de dörder katlı.





Katılmayanlar vekil tayin edecek



Ravza Toplu Konut Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu’ndan yapılan açıklamada olağan Yönetim Kurulu Toplantısı’nın 24 Ocak 2010 saat 13.00’da yapılacağı belirtildi. Göktürk beldesi Merkez Mahallesi Çamlık Caddesi No:49 Eyüp’teki kooperatifin merkezinde gerçekleşecek toplantıda rutin gündem ele alınacak. Kurula katılmayanların noterden tasdikli olarak vekil tayin etmesi gerektiği, vekâletnamelerin tasdiksiz olması halinde ise noter tasdikli imza sirküsünün vekaletnameye ekleneceği bilgisi yer aldı. Alınan bilgilere göre milletvekillerinin toplantıya katılması beklenmiyor.





AVM yapacaklar



Sosyal donatı alanları ve ibadethanesi de bulunan sitede yakın zamanda bir de alışveriş merkezi kurulacak. Alışveriş merkezinin inşaatını yine cemaate yakınlığıyla bilinen, Bizimevler’i ve Olimpa Alışveriş Merkezi’ni de yapan Fuzul İnşaat’ın yapması bekleniyor. Büyük inşaat firmalarının çevredeki tüm arazileri satın aldığı için Göktürk Beldesi’nde arsa fiyatlarının 2 bin ile 2 bin 500 dolar arasında değiştiği ifade ediliyor.

