Naksan Holding'in eski yöneticileri hakkında kırmızı bülten

Gaziantep'teki 'FETÖ' davasında, Naksan Holding'in eski yöneticileri firari sanıklar Osman, Bahaeddin, Beyhan ve Mehmet Hilmi Nakıboğlu hakkında kırmızı bülten çıkarılmasına hükmedildi.

Gaziantep'teki 'FETÖ' davasında, aralarında Naksan Holding'in firari yöneticilerinin de bulunduğu 8 sanığın yargılanmasına devam edildi.



9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" ve "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçlarından cezalandırılması talep edilen tutuksuz sanıklar Cahit Nakıboğlu ve Emre Özkaya ile avukatları katıldı.

Duruşmaya, başka bir 'FETÖ' davasında tutuklu bulunan Taner ve kardeşi Emre Nakıboğlu, firari sanıklar Osman ve oğlu Bahaeddin Nakıboğlu ile Mehmet Hilmi ve Beyhan Nakıboğlu katılmadı.

Sanıklar suçmaları redderken firari sanıkların avukatları ise müvekkillerinin savunmaları alındıktan sonra beyanda bulunacaklarını belirtti.

Mahkeme heyeti, yurt dışında yaşadığı anlaşılan Osman ve oğlu Bahaeddin Nakıboğlu ile Osman Nakıboğlu'nun kardeşi Mehmet Hilmi Nakıboğlu ve Beyhan Nakıboğlu hakkında kırmızı bülten çıkarılması için gerekli işlemlerin yapılmasına hükmederek duruşmayı erteledi.

9 sanık cezalandırılmıştı

Gaziantep 9. Ağır Ceza Mahkemesinde, 8 Kasım'da karara bağlanan başka bir 'FETÖ' davasında, Taner Nakıboğlu'na "terör örgütü yönetme" suçundan 15 yıl, kardeşi Emre Nakıboğlu'na 11 yıl 3 ay, babaları Cahit Nakıboğlu ile Murat Zar ve Cihan Dağcı'ya "terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 9'ar ay, Cahit Nakıboğlu'nun eşi Ferhan Nakıboğlu'na "terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan 2 yıl 1 ay, Emre Özkaya ile Mesut Çeven'e "terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3'er ay, Arif Çiftçi'ye ise "terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası verilmişti.

Mahkeme, ceza alan sanıkların holdinge bağlı 42 şirketteki paylarının da müsaderesine hükmetmişti.

Aynı davada yargılanan firari sanıklar Osman ve oğlu Bahaeddin Nakıboğlu ile Osman Nakıboğlu'nun kardeşi Mehmet Hilmi Nakıboğlu'nun dosyası daha önce ayrılmıştı.