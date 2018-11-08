Naksan Holding yöneticilerinin sanık olduğu FETÖ davasında karar

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP\'te FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan Naksan Holding davasında karar çıktı. Mahkeme, tutuklu sanık, holdingin eski yönetim kurulu başkanı Cahit Nakıboğlu\'nu 8 yıl 9 ay hapis cezası verip tahliyesine karar verdi. Mahkeme, aralarında Nakıboğlu\'nun çocuklarının da bulunduğu 10 sanığa 1 yıl 3 ay ile 15 yıl arasında değişen hapis cezaları verdi.

Gaziantep\'te, Fethullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması\'nın (FETÖ/PDY) para kasası\' oldukları iddiasıyla 4\'ü tutuklu 27 sanığın yargılandığı Naksan Holding\'e yönelik davanın 12’nci celsesinde karar duruşması yapıldı. 9\'uncu Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Naksan Holding\'in eski yönetim kurulu başkanı Cahit Nakıboğlu ile oğlu Taner Tanıkboğlu, Cihan Dağcı, Murat Zar, tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı.

\'Silahlı terör örgütü yönetme, terörizmin finansmanı hakkında kanuna muhalefet, suç gelirlerinin önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama ve vergi usul kanununa muhalefet\' suçlarından son kez hakim karşısına çıkan sanıklardan Taner Nakıboğlu, şirketlerine konulan kayyumların kaldırılmasını istedi. Cumhuriyet Savcısı mütalaasında sanıkların cezalandırılmalarını ve tutukluluk hallerinin devamını istedi. Tutuklu sanık Taner Nakıboğlu, son savunmasında 28 Mart 2018\'de Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı makamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğünü ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendisine Zirve Üniversitesi ve İpek Vakfı ile sorunlarının olmadığını belirttiğini öne sürdü. Taner Nakıboğlu, 26 Mart 2016\'da tarihinde Kulliye\'de babası Cahit Nakıboğlu ile Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmelerinde ise Erdoğan’ın babasından Zirve Üniversitesi mütevelli heyetinden istifa edilmesini istediği açıkladı. Nakıboğlu, kendisinin de 6 Nisan’da bu görevden istifa ettiğini belirtti.

Cahit Nakıboğlu da savunmasında, sağlık sorunlarının olduğunu iddia edip, tahliyesini ve beratını istedi. Mahkeme heyeti, Naksan Holding\'in eski yönetim kurulu başkanı Cahit Nakıboğlu\'na 8 yıl 9 ay hapis cezası verip, sağlık sorunlarını göz önünde bulundurarak tahliyesine, oğlu Taner Nakıboğlu\'na ise 15 yıl hapis cezası verip tutukluluk halinin devamına karar verdi. Mahkeme diğr sanıklar Cihan Dağcı ve Murat Zar\'a ise 8 yıl 9 ay, Emre Özkaya’ya 6 yıl 3 ay, Arif Çiftçi’ye 3 yıl 9 ay, Mesut Çeven’e 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Tutuksuz sanıklardan Cahit Nakıboğlu\'nun oğlu Emre Nakıboğlu’nun ise 11 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılarak tutuklanmasına, Ferhan Nakıboğlu\'nun da 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Mahkeme heyeti davadaki diğer tutuksuz sanıkların ise beraatine karar verdi.



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