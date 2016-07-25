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15 Temmuz Darbe Girişimi

Naksan Holding Başkanı Cahit Nakıboğlu ve oğlu tutuklandı

Ferhan Nakıboğlu ve Emre Nakıboğlu adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar

25 Temmuz 2016 01:25

Naksan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cahit Nakıboğlu ve oğlu Zirve Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Taner Nakıboğlu tutuklandı.

Gaziantep Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, 15 Temmuz darbe girişimine yönelik Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmalar devam ettiği belirtildi. 

Yürütülen soruşturmalar kapsamında Naksan Holding ve Naksan Plastik yönetim kurulu üyesi Taner Nakıboğlu ve Cahit Nakıboğlu'nun mahkeme tarafından tutuklandığını Ferhan Nakıboğlu ve Emre Nakıboğlu'nun ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıkları ifade edildi.

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