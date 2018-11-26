Nakliyeci, tefeciden aldığı 6 bin TL'yi ödeyemediği için öldürülmüş (2)

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Kocaeli\'nin Çayırova ilçesinde, nakliyeci Murat Kepenek\'in öldürülmesiyle ilgili olarak gözaltına alanırak adliyeye sevk edilen 5 kişiden H.S. ve E.Ş. tutuklanırken, H.Ö. Ö.Ö. ve Y.E. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.