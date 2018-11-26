Nakliyeci, tefeciden aldığı 6 bin TL'yi ödeyemediği için öldürülmüş (2)
2 KİŞİ TUTUKLANDI
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, nakliyeci Murat Kepenek'in öldürülmesiyle ilgili olarak gözaltına alanırak adliyeye sevk edilen 5 kişiden H
26 Kasım 2018 23:53
2 KİŞİ TUTUKLANDI
Kocaeli\'nin Çayırova ilçesinde, nakliyeci Murat Kepenek\'in öldürülmesiyle ilgili olarak gözaltına alanırak adliyeye sevk edilen 5 kişiden H.S. ve E.Ş. tutuklanırken, H.Ö. Ö.Ö. ve Y.E. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
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