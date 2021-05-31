Nakliyeci, Orta Asya'ya taşıma yapamıyor; "İhracatımıza Kazakistan'dan geçiş yok"

Türk nakliyeciler, transit geçiş belgeleri tükendiği için yaklaşık 4 aydır Orta Asya’ya taşıma yapamıyor. Uluslararası Nakliyeciler Derneği'nden yapılan açıklamada, 35 bin ihracat seferi yapılamazken, 35 bin seferin yapılamadığı belirtilirken, "Sadece Türk araçlarına yönelik olan bu engel, tüm Türk dünyasına haksızlıktır" denildi.

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre; Uluslararası Nakliyeciler Derneği, pandemi döneminde İran-Türkmenistan güzergahının kapanması ve Azerbaycan'daki geçiş ücretleri nedeniyle Orta Asya için tek seçenek olan Rusya - Kazakistan yolunun, Kazakistan tarafından Türk araçlarına kapalı olduğunu belirterek tepki gösterdi.

Sadece Türk araçlarına yönelik olan bu engelin, yalnızca Türkiye'ye değil bütün Türk dünyasına haksızlık olduğu savunulurken, "Taşıma olmaksızın Türk dünyasının ekonomik işbirliği gerçekleştirilemez" denildi.

Açıklama Kazakistan'ın bu uygulamasının uluslararası taahhütlerine aykırı olduğu hatırlatılarak, "İhracatı taşıyan uluslararası nakliyeciler adına; Türk araçlarının Kazakistan'dan geçiş engelinin kaldırılması için tüm tarafları göreve çağırıyoruz" denildi.