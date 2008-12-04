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Yaşam

Naklen cinayet!

Cep telefonuyla konuştuğu nişanlısı, kimliği saptanamayan kişi veya kişilerce kalbinden bıçaklanarak öldürüldü.

04 Aralık 2008 02:00

Mersin’de 21 yaşındaki Ceyhun Çepik, yürürken cep telefonuyla nişanlısıyla konuştuğu sırada, kimliği saptanamayan kişi veya kişilerce kalbinden bıçaklanarak öldürüldü. Nişanlısının ölürken son sözlerini telefonda duyan 20 yaşındaki Çiğdem Varol, sinir krizi geçirdi. Çiğdem Varol, “Ceyhun benimle skonuşurken birden ‘Ağabey bende bir şey yok, ahhh’ diye bağırdı” dedi.

Olay, gece saat 23.00 sıralarında Toroslar Mahallesi’nde yapımı süren çevre yolunda meydana geldi. Lise yıllarında birbirlerine aşık olan ve bir süre önce nişanlanan Ceyhun Çepik, ziyaret için nişanlısı Çiğdem Varol’un evine geldi. Burada bir süre oturan Çepik, evden ayrıldı. Yaya olarak bir alt sokaktaki evine giden Ceyhun Çepik, cep telefonu ile nişanlısını arayarak sohbet etmeye başladı.

Bu sırada kimliği saptanamayan kişi veya kişilerin saldırısına uğrayan Çepik, kalbinden bıçakladı. “Ağabey bende bir şey yok, ahhh” diyen nişanlısı ile konuşması kesilen Çiğdem Varol, kötü bir şey olduğunu düşünüp durumu nişanlısının ailesine bildirerek, sokağa fırladı. Genç kız, nişanlısının babası Müslüm Çepik ve kardeşleri sokakta Ceyhun’u aradı.

Aile, önce yolda cep telefonunu, ardından kanlar içindeki Ceyhun Çepik’i yaralı buldu. Durumu ağır olan Çepik, otomobille Mersin Devlet Hastanesi’ne götürüldü, ancak kurtarılamadı. Acı haberi alarak hastaneye koşan Ceyhun Çepik’in yakınları, hastaneyi birbirine kattı. Sinir krizleri geçip gözyaşı döken Ceyhun Çepik’in nişanlısı, annesini ve babasını, görevliler ve polisler sakinleştirmede güçlük çektiler.

Güçlükle sakinleştirilen Çiğdem Varol, nişanlısı ile evlerine giderken cep telefonuyla konuştuğu sırada, “Ağabey bende bir şey yok, ahhh” diye bağırdığını ardından da görüşmenin kesildiğini söyledi.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, Kurban Bayramı’ndan sonra askerliğini yapmak üzere Hatay’ın İskenderun İlçesi’ndeki birliğine teslim olacağı belirtilen Ceyhun Çepik’in cüzdanı ile kredi kartlarının da gasp edildiği anlaşıldı.



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