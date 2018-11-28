Nakitten çok kredi kartı kullanılıyor: Nedeni ayrılık acısı

Sözcü yazarı Soner Yalçın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Ülkemizde et fiyatlarının yüksek seyretmesinin, genel refah seviyemizin artma­sı sebebiyle talepte yaşa­nan yükselişle ilgili olduğunu düşünüyorum!" açıklamasını değerlendirdi. Soner yalçın, Ülkenin zenginleşmediğini aksine vatandaşın kredi kartına bağımlı yapıldığını, borçlanmanın yaşam tarzı olduğuna dikkati çekti. Yalçın, "Mesele sadece et fiyatları değil… Erdoğan'ın önüne yıllık alışveriş verileri konuyor. O da tüketim artışına bakıp sanıyor ki, halkın refahı yükseliyor!

Ya da… Erdoğan gerçeği biliyor ve bizi kandırmaya çalışıyor!" vurgusu yaptı. Öte yandan, İnsanların nakitten çok kredi kartıyla alışverişte daha fazla para harcadığını belirten yazar, nedenini ise "Beyin paradan ayrıldığında acı hissediyordu!" şeklinde açıkladı.

"Erdoğan gibi yanılabi­lirsiniz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mealen, "Zenginleştiği­miz için çok et tüketiyo­ruz" dediğini savunan Yalçın, "Tüketim artışının nedenini zenginleşmeye bağlamak yanıltıcı! Hayata/piyasa­ya tek pencereden bak­mamak gerek. Erdoğan gibi yanılabi­lirsiniz. Baksanıza -şaka gibi- halkın refah seviyesinin arttığını düşünüyor! Bunun gerçek olmadığını hepimiz biliyoruz; zenginleşme sadece AKP iktidarının çevresiyle sınırlı!Erdoğan, krize-pahalılı­ğa rağmen vatandaşların alışveriş yapmasının sebebini kavrayamıyor mu?" dedi.

"Beyindeki acı ve haz"

İnsanların nakitten çok kredi kartıyla alışverişte daha fazla para harcadığını belirten yazar, nedenini ise "Beyin paradan ayrıldığında acı hissediyordu!" şeklinde açıkladı. Soner Yalçın,

"Kredi kartıyla ürün/mal alanlar acıyı değil, alışveriş yapmanın hazzını yaşıyordu! Nakit ödemede; paranın tek tek sayılması, ödeme yapılması, paranın üstünün alınması gibi yaşanılan süreç beyinde 'ayrılık acısına' sebep oluyordu.Nakdin ortadan kaldırılması, alışverişin önünü açan önemli bir etkendi!" değerlendirmesinde bulundu.

"Vatandaşın borcu 541 milyar 7 milyon"

2014'te kartlı ve temassız ödemelerin nakit ödemeleri tahtından ettiğini vurgulayan yazar, 2018 Şubat ayı verilerine göre Türkiye'de 62 milyon 900 bin kredi kartı olduğunu, AKP'nin iktidar olduğu 2002'de kredi kartı sayısının 15 milyon 705'e çıktığını aktardı. Kredi kartı kullananların artışıyla, halkın bankalara olan borcunun aynı hızla yükseldiğini işaret eden yazar, "Bugün 32 milyon 39 bin kredi kartı borçlusu var ülkemizde. Türkiye'de 20 milyon 'hane' olduğunu anımsatırım! Ya mahkemelik olanlar?

– Bireysel kredi borcu yüzünden ihtilaflı, 2 milyon 124 bin…

– Bireysel kredi kartı yüzünden ihtilaflı, 2 milyon 335 bin…

– Bireysel Kredi veya Bireysel Kredi Kartı yüzünden ihtilaflı, 3 milyon 248 bin kişi var ülkemizde!

Vatandaşın bankalara olan kredi kartı vs. borcu 2002'de 6 milyar 605 milyon lira iken, 2018 başında 541 milyar 7 milyon liraya yükseldi" diye yazdı.

Soner Yalçın'ın "Kredi kartı oyunu" başlığıyla yayımlanan yazısının tamamına buradan ulaşabilirsiniz