Nakit desteği isteyen turizmcilere kredi kartı verildi

Artan maliyetler nedeniyle zorda olan turizmciler, Kredi Garanti Fonu’ndan destek kredisi talep etti. Ancak turizmcilere “destek” adı altında kredi kartı verildi. Kredi kartı verilmesine şaşıran turizmci duruma tepki gösterdi, borç batağı uyarısı yaptı.

Pandemi döneminde Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın girişimiyle, Kredi Garanti Fonu ile bankalar aracılığıyla turizmcilere kredi desteği sunulmuştu. Turizmciler, enerji, gıda, ulaşım gibi artan maliyetler ve Ukrayna’ya yönelik Rusya operasyonu nedeniyle bu dönemde de benzer desteği beklerken, fon bünyesinde bulunan bankalar tarafından verilen kredi kartı ile ne yapacağını düşünüyor.

İşletmenin yıllık cirosuna göre limiti belirlenen kredi kartının sektör dışı kullanımı da yasak

Gazete Duvar’dan Selçuk Arslan imzalı habere göre, işletmenin yıllık cirosuna göre limiti belirlenen kredi kartı, bankalarca verilen kredi kartıyla aynı faiz oranına ve işleve sahip. Üstelik verilen kredi kartının sektör dışı kullanımı da yasak. Yani bu hazine garantili bu karta sahip olan bir işletmecinin bu kart ile işletmesine mobilya veya alkol alması mümkün değil.

BODER: Oteller doğru politikalar izlemezse batar

Bodrum Turistik İşletmeciler ve Yatırımcılar Derneği (BODER) Başkanı Ömer Faruk Dengiz, nakit desteği yerine kredi kartı verilmesini eleştirdi; şunları kaydetti:

“Otel ve işletmelerimiz yeni sezon öncesi nakit sıkıntısı çekiyor. İşletme ve otellerimiz bu sorunun çözümü için de bizlere başvurdu. Nakit sorunun çözümü için Kredi Garanti Fonu’ndan destek kredileri talebimiz oldu. Lakin nakit para desteği yerine kredi kartı verildi işletmelere. Bana da kredi kartı verildi. Verilen kart, belli özel şartlara tabi utulmuş durumda. Bu durum bizleri şaşırttı. Otelciler adına üzüldük. Kredi kartı yerine nakit destek beklentimiz vardı. O kartla bazı sektörlere kısıtlama getirilmiş. Bu konuda otelciler sorunlar yaşayacaklar. Bizler BOYDER olarak çözüm arayışında olacağız. Oteller doğru politikalar izlemezse batarlar.”