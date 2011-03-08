-NAKİT DENGESİ 5,4 MİLYAR LİRA AÇIK VERDİ ANKARA (A.A) - 08.03.2011 - Hazine'nin nakit dengesi Şubat ayında 5,4 milyar lira açık verdi. Hazine Müsteşarlığınca yayımlanan 2011 yılı Şubat ayı nakit gerçekleşmelerine ilişkin geçici sonuçlara göre, Şubat ayında nakit bazda toplam 19 milyar lira gelir elde edilirken, 18,9 milyar lira faiz dışı harcama yapılarak 22,9 milyon lira faiz dışı fazla oluştu. Toplam 5,4 milyar lira faiz ödemesi sonra Hazine nakit dengesi 5,4 milyar lira açık verdi. Şubat ayında 688,7 milyon lira net dış borçlanma ve 4,1 milyar lira net iç borçlanma yapılırken net borçlanma 3,4 milyar lira olarak gerçekleşti. Aynı dönemde, Hazine hesaplarında kur değişimlerinden kaynaklanan artış 48 milyon lira oldu. -OCAK-ŞUBAT DÖNEMİ NAKİT GERÇEKLEŞMELERİ- Bu yılın Ocak-Şubat döneminde nakit bazda toplam 40,9 milyar lira gelir elde edildi. Aynı dönemde 37,2 milyar lira faiz dışı harcama yapıldı ve 3,7 milyar lira faiz dışı fazla oluştu. Toplam 9,9 milyar lira faiz ödemesi ile 1,2 milyar lira özelleştirme ve fon gelirlerinden sonra Hazine nakit dengesi 4,9 milyar lira açık verdi.