Nakit çekimlerde ve harcamalarda kimlik tespiti ve bilgi verme şartı kalktı

Nakit çekimi 500 lirayı, harcaması 1.250 lirayı geçmeyen kartlar için kimlik tespiti ve bilgi verme şartı kalktı. Limiti geçen kartlarda şüpheli durumlar MASAK'a bildirilecek. Düzenlemeler 1 Mayıs'ta yürürlüğe girecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı suç gelirlerinin aklanması başta olmak üzere şüpheli işlemlerle mücadele kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu tebliği ve bazı yönetmeliklerde değişikliğe gitti.



Sabah'ta yer alan habere göre, ön ödemeli kartlar, emeklilik ve hayat sigortası sözleşmeleri ile elektronik para işlemlerinde kimlik tespit sınırları değişti.



Bankalar, yıllık nakit çekim tutarı 500 lirayı, aylık harcama tutarı ve her durumda bakiyesi 1.250 lirayı aşmayan, fon transferi amacıyla kullanılmayan, sadece mal ve hizmet alımında kullanılan ön ödemeli kartlarda kimlik tespiti yapmayacak, MASAK'a herhangi bir bilgi aktarmayacak.



Bu sınırın aşılması durumunda müşterilerin ön ödemeli kredi kartı olanların bilgileri alınacak, şüpheli durumlar kurula bildirilecek.

Düzenleme 1 Mayıs'ta yürürlüğe girecek

Düzenlemeler 1 Mayıs'ta yürürlüğe girecek. Tebliğe göre riskli olarak değerlendirilen işlemlerde yükümlüler, basitleştirilmiş tedbir uygulamasından yararlanamayacak.

Emeklilik sözleşmeleri, çalışan ücretlerinden kesinti yoluyla yapılan emeklilik planları ve bir yıl içinde ödenecek prim tutarı 3 bin liradan 5 bine, tek primli olup tutarı 7 bin 500'den 12 bin 500 liranın altında olan hayat sigortası sözleşmelerinde yükümlüler bilgileri, teyit belgelerine gerek olmadan almak suretiyle işlem yapılabilecek.