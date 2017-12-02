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Spor

Naki’nin davası AİHM’ye taşındı

"AİHM’nin lehe karar vermesi durumunda TFF Kanunun, uygulama yönetmeliğinin, statülerin, talimatların, Tahkim Kurulu yapısının yeniden düzenlenmesi gerekecek"

02 Aralık 2017 13:17

Amed Sportif Faaliyetler oyuncusu Deniz Naki’ye, sosyal medyada yaptığı paylaşımlar nedeniyle, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu’nca verilen 12 müsabakadan men ve 19 bin 500 lira para cezası ile ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) yapılan başvuru kabul edildi. AİHM, Türkiye’den savunma istedi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre cezaların ardından Amed Sportif Faaliyetler avukatları Soran Haldi Mızrak ve Neşat Girasun tarafından, futbolcuları Deniz Naki’nin görüşlerinden ötürü ayrımcılığa maruz kaldığı ve kulübe de haksız ceza verildiği gerekçesiyle, AİHM’ye ihlal başvurusu yapıldı. TFF Tahkim Kurulu kararlarına yargı yolunun kapalı olmasından dolayı iç hukuk yollarının bulunmadığı belirtilen başvuru dilekçesinde, Naki’nin sporda siyasi ifade yasağının uygulandığı tek kişi olarak görüşlerinden dolayı ayrımcılığa maruz kaldığı, verilen cezanın Türk futbol tarihinde bir oyuncuya sadece ifadelerinden ötürü verilen en ağır ceza olduğu belirtildi. AİHM, başvurunun kabul edilmesine karar vererek, konuyla ilgili Türkiye’den savunma istedi. Mahkeme, Türkiye’ye 1 Mart 2018’e kadar süre verdi.

Tüm yapı değişebilir

Avukat Soran Haldi Mızrak, “AİHM’nin lehe karar vermesi durumunda Türkiye Futbol Federasyonu Kanunu, uygulama yönetmeliği, statüler, talimatlar, Tahkim Kurulu ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu yapısının yeniden düzenlenmesi gerekecek.

Özellikle Tahkim Kurulu ve PFDK’nin hukuksuz yapısının ortadan kaldırılıp kararların denetime açık bir hale getirilmesini sağlayacağını umuyoruz. Bu karar bizim lehimize çıkarsa Türkiye Futbol Federasyonu’nun bütün yapısının sil baştan değiştirilmesi gerekir” dedi.

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