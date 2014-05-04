Yangın sonucu 17 yaşında yüzü yanan Muhittin Işık yurt içi ve yurt dışında 56 ameliyat geçirmesine rağmen başarıya ulaşamayan operasyonların ardından yeni geliştirilen “nakilsiz yeni yüz yapımı” tekniği ile yeni yüzüne kavuştu.

Prof. Dr. Mehmet Mutaf’ın geliştirdiği, kişinin kendi dokuları kullanılarak 'Nakilsiz yüz yapımı' yöntemiyle yeni yüzüne kavuşan Işık, "Bundan sonra yapabileceğim bir iş istiyorum. Evlilik istiyorum. Geçmişi telafi edebilmek istiyorum." dedi.

Milliyet gazetesinde yer alan habere göre, Prof. Dr. Mehmet Mutaf, yüz naklinde, hastanın bir ömür hastaneye bağlı kaldığını, kendi yönteminde ise tedavinin bittiği bin anın olduğunu ifade etti. Prof. Mutaf, ilk ameliyatından sonra yurt içi ve yurt dışı birçok yerden tedavi olmak isteyen insanların hastaneye başvurduğunu söyledi.

Muhittin Işık, yıllarca insan içine çıkamadığını, bazı dönemler intiharı bile düşündüğünü dile getirdi. Yıllardır aradığı şifaya kavuştuğuna değinen Işık, "Dışarıda dolaşamıyordum. İnsanların içerisine çıkamıyordum. Sürekli dört duvar içerisindeydim. Eve misafirler geldiğinde kapıyı kilitleyip, tek başıma duruyordum. Çocukların benden kaçmaları, bir öcü görmüş gibi benden kaçmaları vardı." diye konuştu. Ameliyattan sonra aynaya baktığında gördüğü tabloyu hiç beklemediğini söyleyen Işık, "Bu kadarını hiç beklemiyordum gerçekten. Durum çok farklıydı. Aynalara sadece ilaç sürmek için bakardım." ifadelerine yer verdi.

56 ameliyat geçirdi sonuç alamadı

Hastaların kendi dokularını kullanarak, nakilsiz yüz yapımı yöntemiyle yüz naklinde yeni bir çığır açan Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Mutaf, ikinci nakilsiz yüz operasyonuna imza attı.

Henüz 17 yaşında iken evlerinde çıkan yangında tüm yüzü yanan Muhittin Işık, Avrupa 'da ve Türkiye ’de çeşitli merkezlerde geçirdiği 56 ameliyata rağmen istediği sonucu alamadı. Işık, ümitlerini kaybettiği anda Prof. Dr. Mehmet Mutaf'ın nakilsiz yüz yapımı tekniği ile yeni yüzüne kavuştu.

Prof. Dr. Mutaf, yüz nakline gerek duymadan geliştirdiği yöntem ile hastanın yanmış yüzünü, vücudundan aldığı dokularla nakilsiz yeni bir yüz geliştirdi. Yöntem, ilk defa bebekken yüzü tamamen yanan 42 yaşındaki Asiye Engiz’in yüzünde deneyen Dr. Mutaf, Muhittin Işık'ta da başarılı sonuç elde etti.