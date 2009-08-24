Nakil yüzünü güldürdü

Yüz naklinin ülkede ilk, ancak dil ve çene nakillerini de içermesi nedeniyle dünyada da bir ilk olduğunu belirten yetkililer, hastanın yeni görünüşünden memnun olduğunu ve gülümsediğini açıkladı. Ameliyat geçtiğimiz hafta salı günü Valencia’ da bulunan La Fe Hastanesi’nde gerçekleştirildi ve 15 saat sürdü.



AMELİYATI yapan, nakil alanında uzman cerrah Pedro Cavadas, ismi açıklanmayan hastanın on yıllık bir aradan sonra tekrar yemek yemeyi ve konuşmayı öğrenmesi gerektiğini, bir hafta içerisinde de eve dönebileceğini belirtti. 43 yaşındaki hasta, on sene önce yüzünde çıkan agresif bir tümör yüzünden radyoterapi görmüş ve bu nedenle de yüzünün büyük bir kısmını kaybetmişti.