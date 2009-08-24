Nakil yüzünü güldürdü

<div id="divAdnetKeyword2"><p class="spot"><a rel="nofollow" class="tag" target="_blank" href="http://milarsiv.milliyet.com.tr/Ispanya/1/1131397/"><strong><span style="color:rgb(0, 0, 0);">İspanya'nın ilk yüz naklini olmasıyla kayıtlara geçen hastanın artık yüzünün güldüğü açıklandı.</span></strong><br /></a></p></div><div id="divAdnetKeyword3"><p> Yüz\nnaklinin ülkede ilk, ancak dil ve çene nakillerini de içermesi\nnedeniyle dünyada da bir ilk olduğunu belirten yetkililer, hastanın\nyeni görünüşünden memnun olduğunu ve gülümsediğini açıkladı. Ameliyat geçtiğimiz hafta salı günü Valencia<a rel="nofollow" class="tag" target="_blank" href="http://milarsiv.milliyet.com.tr/Valencia/1/1131397/">’ da bulunan La Fe Hastanesi’nde gerçekleştirildi ve 15 saat sürdü. <br /> <br />AMELİYATI\nyapan, nakil alanında uzman cerrah Pedro Cavadas, ismi açıklanmayan\nhastanın on yıllık bir aradan sonra tekrar yemek yemeyi ve konuşmayı\nöğrenmesi gerektiğini, bir hafta içerisinde de eve dönebileceğini\nbelirtti. 43 yaşındaki hasta, on sene önce yüzünde çıkan agresif bir\ntümör yüzünden radyoterapi görmüş ve bu nedenle de yüzünün büyük bir\nkısmını kaybetmişti. </a></p></div>