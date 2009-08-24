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Yaşam

Nakil yüzünü güldürdü

İspanya'nın ilk yüz naklini olmasıyla kayıtlara geçen hastanın artık yüzünün güldüğü açıklandı.

24 Ağustos 2009 03:00

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