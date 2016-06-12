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Sağlık

Nakil bekleyen genç, 555 gün kalpsiz yaşadı!

25 yaşındaki genç, sırtında taşıdığı cihaz ile hayatına devam etti

12 Haziran 2016 01:33

ABD'nin Michigan eyaletinde Stan Larkin adlı kalp nakli bekleyen genç, tam 555 gün vücudunda kalp olmadan yaşadı.

CNN'nin haberine göre 25 yaşındaki genç adamın kalbi 2014 Kasım ayında alındı ve yerine bir cihaz yerleştirildi. Bu cihaz sayesinde Larkin, nakil işlemi gerçekleşene kadar hastanede yatmak yerine yaşamını evinde sürdürebildi.

Sırtında daima taşıması gereken çantanın içinde ise bu kalbin düzenli çalışmasını sağlayan benzer bir cihaz bulunuyordu.

Geçtiğimiz mayıs ayında mutlu haberi alan Larkin'in kalp nakli gerçekleşti. Genç adamın önümüzdeki hafta evine dönmesi bekleniyor.

Larkin, "Çoğu insan yapay bir kalple bu kadar uzun süre yaşamaktan korkabilir. Ama onlara şunu söylemek isterim ki korkunuzu yenmelisiniz. Çünkü bu size yardım ediyor. Naklin ardından evime çok hızlı geri dönebileceğim çünkü bu cihaz sağlıklı kalmamı sağladı" ifadelerini kullandı.

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