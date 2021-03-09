Nakdi Ücret Desteği ödemeleri bugün gerçekleştirilecek

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, şubat ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin bugün gerçekleştirileceğini duyurdu.

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, nakdi ücret desteği süresinin, Cumhurbaşkanı kararıyla 17 Mart 2021 tarihinden itibaren 2 ay daha uzatıldığını belirtti.

Bakan Selçuk, şubat ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerinin bugün gerçekleştirileceğini belirterek, ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemelerinin ise PTT aracılığıyla gerçekleştirileceğini ifade etti.