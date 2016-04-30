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Dünya
Deutsche Welle

Nairobi'de bina çöktü: 7 kişi öldü

Kenya'nın başkenti Nairobi'de aşırı yağış ve toprak kaymasından bir bina çöktü. Yetkililer en az yedi kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

30 Nisan 2016 16:08


Kenya'nın başkenti Nairobi'de çöken yedi katlı binada kurtarma çalışmaları sürüyor. Kurtarma ekipleri şu ana dek çöken binadan yedi cesedin çıkarıldığını belirtti. Kötü hava şartları yüzünden çöken binadan 121 kişi kurtarılarak hastanelere sevk edilmişti.

Kızılhaç Örgütü yetkilileri polis ve kurtarma ekiplerinin kazanın üzerinden 10 saat geçtikten sonra enkazın altından bir kişiyi sağ olarak çıkardığını açıkladı. Kazadan 150 dairenin etkilendiği bildirildi. Yetkililer çöken binaya komşu iki binayı da güvenlik gerekçesiyle boşaltma kararı aldı.

Kazanın Nairobi'nin yoksul semtlerinden biri olan Huruma'da olduğu belirtildi. Nairobi vali yardımcısı Jonathan Mueke, binanın çökmesiyle ilgili olarak soruşturma başlatıldığını söyledi.

Kenya'da son haftalardaki şiddetli yağışlar yüzünden Nairobi'nin birçok semtinde seller yaşandı. Kötü hava şartları, seller ya da çöken duvarlar yüzünden de en az yedi kişi hayatını kaybetti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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KenyaNairobiHurumaJonathan MuekeDeutsche Welle Türkçe afp/DW HT/SÖ

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