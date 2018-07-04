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Naim Süleymanoğlu'nun mezarı açıldı (2)

Serpil KIRKESER-Akın ÇELİKTAŞ / İSTANBUL, (DHA) GEÇTİĞİMİZ  yıl hayatını kaybeden dünya ve olimpiyat şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu'nun kızı olduğunu iddia eden Japon Sekai Mori'nin açtığı babalık davasında, DNA örneği alınabilmesi için m

04 Temmuz 2018 16:21

Serpil KIRKESER-Akın ÇELİKTAŞ / İSTANBUL, (DHA) GEÇTİĞİMİZ  yıl hayatını kaybeden dünya ve olimpiyat şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu\'nun kızı olduğunu iddia eden Japon Sekai Mori\'nin açtığı babalık davasında, DNA örneği alınabilmesi için mezarı açıldı. Süleymanoğlu’nun mezarını açma işlemi saat 11.30’da başladı, saat 13.15\' de sona erdi. Mezar açma işleminde hakim, taraf avukatları da hazır bulundu.  Naim Süleymaoğlu’ndan alınan DNA doku örmekleri Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

(FOTOĞRAF)

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