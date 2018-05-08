T24 LogoT24 Logo
Spor

Naim Süleymanoğlu'nun mezarı açılacak

Fethi kabir yapılarak DNA ve doku örnekleri alınacak

08 Mayıs 2018 16:30

Japon kızının açtığı babalık davası nedeniyle Naim Süleymanoğlu'nun mezarı açılarak, fethi kabir yapılarak DNA ve doku örnekleri alınacak.

Habertürk'ten Müslim Sarıyar'ın haberine göre, Sekai Mori, dünyaca ünlü halterci Süleymanoğlu'nun kızı olduğunu kanıtlamak için hukuki süreç başlattı.

Süleymanoğlu'nun 1988 Seul Olimpiyatları sırasında tanıştığı Japon gazeteci Kyoko Mori'nin dünyaya getirdiği öne sürülen Sekai Mori, Türkiye'de avukatlara vekalet vererek ünlü haltercinin babası olduğunun tespitini istedi. Mori, haltercinin yasal mirasçıları olan 3 çocuğuna babalık davası açtı.

Süleymanoğlu'nun mezarı dava kapsamında 4 Temmuz'da açılacak, fethi kabir yapılarak DNA ve doku örnekleri alınacak.

ETİKETLER

Naim SüleymanoğluhalterDNAbabalık testiJapon kızımezarı açılacak

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

ABD’de bir ilk! Türkiyeli emniyet müdürü göreve başladı; Kur'an-ı Kerim'e...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

Van'daki çığ felaketinde iki günde 38 kişi hayatını kaybetti...

Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı inişte parçalandı; 3 kişi öldü, 179...

Sabiha Gökçen'de parçalanan uçağı kurtarma ekipleri ve kontrol kulesi arasındaki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24