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Spor

Naim Süleymanoğlu'nun doktorundan açıklama

''Naim Süleymanoğlu'nu bugün 14.50 itibari ile kaybettik''

18 Kasım 2017 20:09

Bugün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Naim Süleymanoğlu'nun doktorundan ilk açıklama geldi.

Naim Süleymanoğlu'nun doktoru yaptığı açıklamada "İşin doğasında olan bir takım problemler yaşadık. Her türlü tedaviiy geniş bir ekiple yaptık. Tüm müdahalelerimize rağmen Naim Süleymanoğlu'nu bugün 14.50 itibari ile kaybettik. Başımız sağolsun. Tüm milletimizin başı sağolsun. Bizim için çok önemli bir insan. Her hastamıza yaptığımız gibi ona da her türlü müdahalemizi yaptık. ölüm hiçlik yokluk değil bir başlangıçtır. Kendisine tekrar Allah'tan rahmet diliyorum. Bize her türlü desteği veren Cumhurbaşkanımız ve devlet büyüklerimize teşekkür ediyorum" dedi.

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