T24 LogoT24 Logo
Spor

Naim Süleymanoğlu'nun beynindeki kanama geriledi; bilinci açıldı

6 Ekim'de karaciğer nakli olan sporcu, bu sabah beyin kanaması geçirmişti

28 Ekim 2017 14:06

Karaciğer yetmezliği nedeniyle 6 Ekim'de karaciğer nakli yapılan ve bu sabah saatlerinde beyin kanaması geçirdiği bilgisi ulaşan eski milli halterci Naim Süleymanoğlu'nun beynindeki kanamanın gerilediği ve bilincinin açıldığı öğrenildi.

Habertürk'te yer alan habere göre Süleymanoğlu'nun beyin damarlarındaki genişleme nedeniyle oluşan kanama geriledi ve 'Cep herkülü' lakaplı efsane sporcunun bilinci açık durumda.

Bir arkadaşının gönüllü donör olması sayesinde karaciğer nakli yapılan olimpiyat ve dünya şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu'nun beyin damarlarında genişlemeye bağlı görülen kanamanın gerilediği ve bilincinin açık olduğu bildirildi.

Süleymanoğlu'nun, beyin damarlarındaki genişlemeye bağlı olarak gelişen beyin kanaması geçirdiği belirtildi. Kanamanın gerilediği ve Süleymanoğlu'nun bilincinin açık olduğu ifade edildi.

Naim Süleymanoğlu için şu an herhangi bir cerrahi müdahaleye gerek görülmediği aktarıldı.

Süleymanoğlu'na bir arkadaşının gönüllü donör olması sayesinde 6 Ekim'de karaciğer nakli yapılmıştı.

ETİKETLER

Naim SüleymanoğluBeyin KanamasıGerilemeBilinçson durumhastalık

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24