Naim Süleymanoğlu'nun beynindeki kanama geriledi; bilinci açıldı

Karaciğer yetmezliği nedeniyle 6 Ekim'de karaciğer nakli yapılan ve bu sabah saatlerinde beyin kanaması geçirdiği bilgisi ulaşan eski milli halterci Naim Süleymanoğlu'nun beynindeki kanamanın gerilediği ve bilincinin açıldığı öğrenildi.

Habertürk'te yer alan habere göre Süleymanoğlu'nun beyin damarlarındaki genişleme nedeniyle oluşan kanama geriledi ve 'Cep herkülü' lakaplı efsane sporcunun bilinci açık durumda.

Bir arkadaşının gönüllü donör olması sayesinde karaciğer nakli yapılan olimpiyat ve dünya şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu'nun beyin damarlarında genişlemeye bağlı görülen kanamanın gerilediği ve bilincinin açık olduğu bildirildi.

Süleymanoğlu'nun, beyin damarlarındaki genişlemeye bağlı olarak gelişen beyin kanaması geçirdiği belirtildi. Kanamanın gerilediği ve Süleymanoğlu'nun bilincinin açık olduğu ifade edildi.

Naim Süleymanoğlu için şu an herhangi bir cerrahi müdahaleye gerek görülmediği aktarıldı.

Süleymanoğlu'na bir arkadaşının gönüllü donör olması sayesinde 6 Ekim'de karaciğer nakli yapılmıştı.