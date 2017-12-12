'Naim Süleymanoğlu'nun adı Çanakkale'de yaşatılsın' çağrısı

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE Balkan Göçmenleri (Bal-Göç) Dayanışma Derneği Başkanı Ahmet Uslu, geçen 18 Kasım\'da hayatını kaybeden, \'Cep Herkülü\' lakaplı Naim Süleymanoğlu\'nun adını Çanakkale\'de yaşatmak için yetkililere çağrıda bulundu.

Üyeleriyle basın toplantısı düzenleyen Bal-Göç Dayanışma Derneği Başkanı Ahmet Uslu, Naim Süleymanoğlu\'nun isminin merkeze bağlı Güzelyalı Köyü\'nde bulunan bir spor kompleksine verilmesini istediklerini belirtti. İl genelinde 200 bin Balkan göçmeninin yaşadığını belirten Uslu, şunları söyledi:

\"Bildiğiniz gibi, Türk sporunun efsane ismi, \'Cep Herkülü\', tüm otoritelere göre dünyanın gelmiş geçmiş en büyük haltercisi soydaşımız Naim Süleymanoğlu\'nu geçtiğimiz ayda kaybettik. Naim Süleymanoğlu, ezilen Bulgar Türkü\'nün, ismi değiştirilip eziyetlere, hakaretlere maruz kalan Bulgar Türkü\'nün, Türk milletinin dünyaya bir haykırışı olarak Türk vatandaşlığına geçtikten sonra üst üste kırdığı rekorlarla Türk dünyasının kalbinde yer etti. Merhum Naim Süleymanoğlu\'nu rahmetle anarken, Türk milletinin kadirşinaslığını ona göstermek istiyoruz. Dünyaya adını \'Çanakkale geçilmez\' diye duyuran, Türk tarihinde çok nadide bir yeri olan Çanakkale\'den, Çanakkale Bal-Göç Derneği\'nden bu çağrımızı başlatarak, Çanakkale\'de onun ismine layık bir yere adının verilmesini istiyoruz. Bu Türkiye\'de ilk olacağı için diğer yerlerde de Naim Süleymanoğlu\'nun, Çanakkale örnek alınarak, isminin verilebileceğiniz düşünüyoruz.\"

Gerçekleştirdikleri temaslarda Gökçeada Belediye Başkanı İYİ Partili Ünal Çetin\'den, Naim Süleymanoğlu\'nun adının bir ana caddeye verilmesi sözünü aldıklarını belirten Ahmet Uslu, şöyle dedi:

\"Biz küçük küçük parklara adının verilmesinden ziyade büyük bir yere adının verilmesi taraftarıyız ve bunun için de Güzelyalı\'da yapılması planlanan, ihalesi yapılmış olan büyük spor kompleksine adının verilmesini dernek olarak istiyoruz. Yaklaşık 200 bin göçmen adına Çanakkale\'de Naim Süleymanoğlu\'nun adının yaşatılmasını ve Güzelyalı\'daki spor tesislerine adının verilmesini istiyoruz. Bununla ilgili bir imza kampanyası başlatarak, gerekli mercilere başvuracağımızı deklare ederek ilk adımı atmış bulunuyoruz. Spor kompleksi, Gençlik ve Spor Bakanlığı\'na bağlı, geçtiğimiz ay ihalesi yapıldı. Bölgemizin en büyük spor kompleksi olacak ve bu komplekse henüz bir isim verilmiş değil. Bundan dolayı Naim Süleymanoğlu ismi oraya verilirse hem Naim Süleymanoğlu\'nun ismine layık bir yer olduğu için istiyoruz hem Çanakkale\'mizde büyük bir tesis olduğu için böyle bir talepte bulunuyoruz.\"



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