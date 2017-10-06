Naim Süleymanoğlu'ndan iyi haber (2)

Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL,(DHA)-DÜNYA ve Olimpiyat şampiyonu milli halterci Naim Süleymanoğlu\'nun karaciğer nakli ameliyatı başarıyla tamamlandı.

Ameliyat sonrası açıklama yapan Memorial Ataşehir Hastanesi Organ Nakli Bölüm Başkanı Cerrahı Prof.Dr.K.Yalçın Polat, “Bugün sizlerle mutlu haberleri paylaşmak için buradayız. Bildiğiniz gibi milli sporcumuz, milli kahramanımız Naim Süleymanoğu yoğun bir tedavi sürecindeydi. Ağır bir karaciğer yetmezliği ile karşı karşıya kalmıştı. Daha önce bilinen bir karaciğer yetmezliği hastalığı vardı. Son 15 günde çok akut ve ani gelişen bir tablo gelişti. Yaklaşık 1 hafta önce hastanemize aldık. Yoğun bir tedaviden sonra karaciğer nakli yapmamız içi hazırlık yapmamız gerekiyordu. En ideal şartı ve zamanı ayarladık. Canlı verici ya da kadavra donör adayı bekledik. Çok şükür onlar da oldu. Naim\'e çok başarılı bir karaciğer nakli ameliyatı yaptık. Ameliyatımız başarılı geçti. Yaklaşık 8 saat geçti. Her şey planladığımız gibi sonuçlandı. Kendisi şimdi çok iyi. Bir müddet daha yoğun bakımda kalacak. Ümit ediyorum çok daha iyi bir şekle gelecek. Bu süreçte sayın cumhurbaşkanımız ve devlet büyüklerimiz çok yakından takip ettiler. Tüm milletimizin emanetiydi bize Naim. Onun için milletime bu müjdeli haberi vermek istiyoruz. Naim çok zor olan şeyleri başardı, inşallah bunu da başaracak. Bu müjdeli, haberi sizlerle paylaşmak istedim. Canlı verici adayımız da çok iyi. Yoğun bakımda kendisi de. Bütün tedavi planlarımız yolunda gitti.\" dedi.

Naim Süleymanoğlu\'nun kardeşi Muharrem Süleymanoğlu da, “Ciddi bir karaciğer yetmezliği vardı. Herkes yanımızdaydı, bizi yalnız bırakmadı. Hocamız kız kardeşini kaybetti ona rağmen geldi, ameliyatı gerçekleşti. Çok mutluyum herkese çok teşekkür ederim. Herkese çok geçmiş olun\" diye konuştu.

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