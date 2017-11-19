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Spor

Naim Süleymanoğlu son yolcuğuna uğurlanıyor (2)

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: "Bu millete çok büyük sevinçler yaşattı

19 Kasım 2017 15:46

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: \"Bu millete çok büyük sevinçler yaşattı. Çok üzgünüz. Mekanı cennet olsun acımız büyük\" 

Olimpiyat ve dünya şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu için Fatih Camii\'nde cenaze töreni düzenleniyor. Tören için camiye gelen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, \"Bu millete çok büyük sevinçler yaşattı. Çok üzgünüz. Mekanı cennet olsun acımız büyük\" dedi. 
Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ise, \"Spor dünyası için çok değerli bir insandı. Hepimizin başı sağolsun. Ailesine sabırlar diliyoruz. Mekanı cennet olsun\" diye konuştu.
Naim Süleymanoğlu, burada öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Edirnekapı Mezarlığı\'na defnedilecek. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Osman Aşkın Bak\'ın konuşması
-Hidayet Türkoğlu\'nun konuşması
- Ahmet Özal\'ın konuşması

Haber: Özgür ALTUNCU - Kamera: İdris TİFTİKCİ - Mustafa Akın / İstanbul DHA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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