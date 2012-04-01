Naim Süleymanoğlu ismi metro istasyonu oldu

Londra'da düzenlenecek Olimpiyat oyunları öncesinde şehirdeki metro istasyonlarına spor tarihine damga vurmuş sporcularının adı verildi. Listede Türk halterinin efsane ismi Naim Süleymanoğlu da var.



Olimpiyatlarda 3 kez altın madalya kazanmayı başaran efsane Türk halterci Naim Süleymanoğlu'nun ismi, Londra'da bir metro istasyonuna verildi.

2012 Londra Olimpiyat Oyunları'nın başlamasına aylar kala Londra Belediyesi ulaşım biriminin hazırladığı metro haritasında, Roger Federer, Rafael Nadal, Michael Jordan, Michael Phelps, Ian Thorpe, LeBron James gibi dünya spor tarihine damgasını vurmuş çok sayıda sporcunun adı, metro duraklarının yeni ismi oldu.

Listeye giren tek Türk sporcu olan Naim Süleymanoğlu'nun ismi için Türkler'in yoğun olarak yaşadığı Kuzey Londra yerine, Güney Londra'daki Norwood Junction istasyonu tercih edildi.



Bolt'un adı Victoria'ya



Dünyanın en hızlı adamı Usain Bolt'un ismi Victoria istasyonuna verilirken, birbirini takip eden Old Street, Angel ve Euston istasyonlarında sırasıyla efsane raket Roger Federer, Rafael Nadal ve unutulmaz basketbolcu Michael Jordan'ın adları yer aldı.



Jay Jay Okocha da var



Futbolcuların isimleri ise ağırlıklı olarak Bakerloo hattında bulunuyor. Bu hatta Marylebone istasyonundan itibaren sırasıyla Javier Macsherano, Carlos Tevez, Lionel Messi, Angel di Maria Hernandez ve bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Jay Jay Okocha'nın isimleri var.