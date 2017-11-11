Naim Süleymanoğlu beyin ameliyatına alındı; hayati tehlikesi var

Olimpiyat ve dünya şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu, beyindeki kanama ve buna bağlı artan ödem nedeniyle acil ameliyata alındı. Yaklaşık bir buçuk saat süren ameliyatı yapan doktorlar, Süleymaoğlu’nun durumu hakkında açıklama yaptı. Açıklamada, “Yapılan işlem beyni rahatlatmak, ödemi rahatlatmaktı. Şu anda durumu stabil ancak hayati tehlikesi devam ediyor” denildi.

Bir ay kadar önce karaciğer nakli olan olimpiyat ve dünya şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu tedavi gördüğü hastanede bu akşam saat 19.00 sıralarında beynindeki kanama ve buna bağlı artan ödem nedeniyle acil ameliyata alındı. Yaklaşık bir buçuk saat süren, beynin basıncını azaltmaya yönelik bir ameliyatın ardından, operasyonu gerçekleştiren doktorlar açıklama yaptı.

“Nörolojik bulgulardan dolayı”

Süleymaoğlu’nun karaciğer naklini yapan hastanenin Organ Nakli Merkezi Başkanı Prof. Dr. Yalçın Polat, Süleymanoğlu’nun durumu ile ilgili olarak şunları söyledi: “Bildiğiniz gibi Naim Süleymanoğlu’na bir ayı aşkın bir süre önce karaciğer koması nedeniyle acil karaciğer nakli yapmıştık. Karaciğer takıldığı andan itibaren çalışmaya başladı. Ancak bu tür büyük ameliyatlardan sonra ameliyat sonrası takip çok önemli. Ameliyattan 5 gün sonra bir takım nörolojik bulgulardan dolayı, beyin tomografisine gitmek durumunda kaldık. Burada gördük ki beynin sol kısmında 1 buçuk-2 santimlik infaktus alanı gördük. Takibe aldık, zaman zaman enfeksiyon problemleri yaşadık. Yaklaşık 10 gün önce infaktus alanında bir kanama oluştu. Bugün yapılan bazı tetkikler sonucu Naim Süleymanoğlu’nun tekrar beyin tomografisi çekildi. Bunun sonucunda bu eski odak ve buna ilave olarak bazı yeni odakların görülmesi üzerine ameliyat kararı alındı. Çünkü bu onun için hayati tehlike arz ediyordu. Ameliyat işlemi gerçekleştirildi. Yapılan işlem beyni rahatlatmak, ödemi rahatlatmaktı. Şu anda durumu stabil ancak hayati tehlikesi devam ediyor. Her şeyini kontrol ediyoruz. Diğer organ fonksiyonlarında önemli bir şey yok. Karaciğer nakli ağır bir ameliyat.”

“Beyinde ödemin artması nedeniyle sıkışma oldu”

Süleymaoğlu’nun beyin ameliyatını yapan Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Gökhan Akdemir ise operasyonla ilgili şöyle konuştu: “Bugüne kadar çekilen kontrol filmlerinde ve yapılan nörolojik muayenelerinde beyindeki odakların devam ettiği ancak henüz beyni sıkıştırmadığı ve Naim beyi rahatsız etmediği şeklinde takiplerimiz vardı. Bugün yapılan kontrol ve beyin tomografisi görüntülerinde beynin sol tarafındaki ödemin arttığını ve beyni kafatasının içerisinde sıkıştırmaya neden olduğunu gördük. Ve beynin basıncını azaltmaya yönelik bir ameliyat yaptık. Kendisi şu an yoğun bakımda.”