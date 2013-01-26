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Politika

Naim Şahin'den Muammer Güler'e: İnşallah istediğiniz zaman ayrılırsınız

İçişleri Bakanlığı görevini Muammer Güler devreden İdris Naim Şahin kendisini eleştirenlere de yanıt verdi

26 Ocak 2013 16:16

İçişleri Bakanlığı devir teslim töreni sırasında ilginç diyaloglar yaşandı. İdris Naim Şahin, Muammer Güler'e "İnşallah siz de benim gibi 18 ayda 20 günde değil, gönlünüzün istediği zaman ayrılırsınız" dedi.
 
İçişleri Bakanlığı görevini Muammer Güler devreden İdris Naim Şahin kendisini eleştirenlere de yanıt verdi.

Personelinin yaptıklarının tartışılmasına gönlünün razı olmadığını dile getiren eski bakan Şahin, "Bakanlık personeli üzerine düşeni yaptı. İsteyen benim performansımı istediği gibi değerlendirebilir, tartışabilir. Benim için önemli olan sayın Başbakanımız ve Cumhurbaşkanımızdır" dedi.

Görevden alınmasına da gönderme yapan Şahin, "İnşallah siz de benim gibi 18 ayda 20 günde değil, gönlünüzün istediği zaman ayrılırsınız" diye konuştu.

Güler ise konuşmasının sonunda yeni Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı'nın dün devir teslimde söylediği sözlerine gönderme yaptı ve "Az laf çok iş yapacağız, acele etmeyeceğiz ancak çabuk olacağız" dedi.

Şahin ise ise bu sözlerin ardında gülerek "Trafik konusunda etmeyeceğiz ama görevden ayırılırken acele edelim değil mi?" diye sorunca Güler "Yok o anlamda söylemedim sayın Bakanım" diye yanıtladı.

Şahin, Güler'in verdiği hediyeyi de fotoğrafçılar için poz verdikten sonra "Alayım da elinizde kalmasın" diye aldı.

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