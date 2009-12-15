Naile Hanım'ı Sabancı aldı

Sakıp Ağa'nın büyük hayalini gerçekleştirdi

Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi (SSM), 'koleksiyon stratejisi' doğrultusunda Osmanlı dönemine ait üç yeni eseri koleksiyonuna kattı. Osman Hamdi Bey'in Naile Hanım portresi ile Sultan II. Beyazıd'ın Vakfiyesi ve Dünya Hanedanları Şeceresi SSM tarafından satın alındı. Portakal Sanat ve Kültür Evi tarafından düzenlenen son müzayededen satın alınarak müze koleksiyona katılan Naile Hanım Portresi, SÜ Sakıp Sabancı Müzesi Resim Koleksiyonu'ndaki 7'inci Osman Hamdi Bey eseri oldu. Eser, aynı zamanda koleksiyondaki 4'üncü Osman Hamdi Bey portresi. Esma Sultan Yalısı'nda düzenlenen, 'Resul-ü Pürkerem' adlı müzayedenin en kıymetli eseri olan Sultan II. Beyazıd Vakfiyesi de, SSM'nin oldu. Osmanlı tarihine ilişkin önemli bir belge niteliği taşıyan Vakfiye, is mürekkebi ile yazılan 168 satırdan oluşuyor. 24 cm uzunluğunda ve 475 cm genişliğindeki Vakfiye, tuğranın üzerinde yer alan altın yaldız tahrirli besmelenin altında, vakıf ile ilgili Hadis-i Şerifler ve dualarla başlıyor.Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, amcası Sakıp Sabancı'nın uzun yıllar konut olarak kullandığı Emirgan'daki ünlü 'Atlı Köşk'ü İstanbul'un en iyi müzelerinden biri haline getirdi. Sakıp Ağa'nın 'Öyle bir müze olsun ki, burada Picasso'lar sergilensin' vasiyeti de gerçek oldu. Geçen yıl da Akbank sponsorluğunda Salvador Dali sergisi açıldı.