T24 LogoT24 Logo
Medya

Nail Güreli son yolculuğuna uğurlandı

"Küçükle küçük büyükle büyük olurdu, o da yaşına başına aldırmadan sürekli yeni şeyler öğrendi"

28 Ekim 2016 21:22

Türk basınının duayen isimlerinden  Nail Güreli, son yolculuğuna uğurlandı.

Güreli için Levent'teki Afet Yolal Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, ailesi ve yakınlarının yanı sıra, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanvekili Akif Hamzaçebi, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, HDP İstanbul Milletvekili Celal Doğan, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan, meslektaşları ve vatandaşlar katıldı.

Bir 'gazetecilik anıtı' olarak Nail Güreli'nin portresi...

Güreli için Levent'teki Afet Yolal Camisi'nde düzenlenen törende taziyeleri kabul eden Gür Güreli, babasının sadece gazetecilik yaptığını belirterek, "Acı bir kayıp. Bütün gücünü kaleminden alıyordu. Hiçbir çıkar ilişkisinin içinde veya peşinde değildi. Çok da iyi bir babaydı. Evde de çok demokrattı." diye konuştu. 

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto da Güreli'nin yakın çalışma arkadaşı olduğunu dile getirerek, "Bu mesleğe çok emek verdi. Küçükle küçük büyükle büyük olurdu. O da yaşına başına aldırmadan sürekli yeni şeyler öğrendi." dedi. 

Beşiktaş Belediyesi zabıta ekipleri, Güreli'nin Türk bayrağına sarılı tabutu başında saygı nöbeti tuttu. 

Güreli'nin cenazesi, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedildi. 

ETİKETLER

nail gürelicenaze

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24