Türk basınının duayen isimlerinden Nail Güreli, son yolculuğuna uğurlandı.

Güreli için Levent'teki Afet Yolal Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, ailesi ve yakınlarının yanı sıra, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanvekili Akif Hamzaçebi, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, HDP İstanbul Milletvekili Celal Doğan, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan, meslektaşları ve vatandaşlar katıldı.

Bir 'gazetecilik anıtı' olarak Nail Güreli'nin portresi...

Güreli için Levent'teki Afet Yolal Camisi'nde düzenlenen törende taziyeleri kabul eden Gür Güreli, babasının sadece gazetecilik yaptığını belirterek, "Acı bir kayıp. Bütün gücünü kaleminden alıyordu. Hiçbir çıkar ilişkisinin içinde veya peşinde değildi. Çok da iyi bir babaydı. Evde de çok demokrattı." diye konuştu.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto da Güreli'nin yakın çalışma arkadaşı olduğunu dile getirerek, "Bu mesleğe çok emek verdi. Küçükle küçük büyükle büyük olurdu. O da yaşına başına aldırmadan sürekli yeni şeyler öğrendi." dedi.

Beşiktaş Belediyesi zabıta ekipleri, Güreli'nin Türk bayrağına sarılı tabutu başında saygı nöbeti tuttu.

Güreli'nin cenazesi, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedildi.