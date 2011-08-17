-Nağmeler Hz. Peygamber'i söylüyor ANKARA (A.A) - 16.08.2011 - ''Ömrüm seni sevmekle nihayet bulacaktır, Yalnız senin aşkın ile ruhum solacaktır, Son darbe-i kalbim yine ismin olacaktır, Yalnız senin aşkın ile ruhum solacaktır'' mısralarıyla dile getirilen sevgi sıradan bir sevgiliye değil, Hz. Muhammed'e duyulan sevgiyi anlatıyor. Kimi zaman aşkı ve özlemi, kimi zaman ise ayrılığı ve hüznü anlatan Türk Sanat Müziği'nin eşsiz eserleri arasında Hz. Muhammed'e duyulan sevgiyi ve özlemi dile getiren şarkılar da bulunuyor. Ankara Üniversitesi (AÜ) İlahiyat Fakültesi Türk Din Musikisi Öğretim Görevlisi Fatih Koca AA muhabirine yaptığı açıklamada, müziğin diğer sanat dalları gibi insanın en insani yanlarını ortaya koyan bir sanat olduğunu belirtti. Şarkıların da kimi zaman aşkı ve özlemi, kimi zaman sevinci ve mutluluğu, kimi zaman ise ayrılığı ve hüznü dile getirdiğini anımsatan Koca, insanın duygularının, düşüncelerinin şarkıların nağmelerine göre değişebildiğini söyledi Koca, Türk Tasavvuf Musikisi'nin yanı sıra Türk Halk ve Türk Sanat müziklerinde insanı duygudan duyguya sürükleyen binlerce beste arasında Hz. Muhammed'e atfedilen eserlerin de yer aldığını bildirdi. Koca, ''Şarkılar, duygularımızı, düşüncelerimizi estetik şekilde anlatan eserlerdir. Şarkılarımızda, sevgiliye duyulan aşk, özlem, ayrılık, hüzün vardır. Bestekar Yesari Asım Ersoy'un 'Ömrüm Seni Sevmekle Nihayet Bulacaktır', Sadettin Kaynak'ın 'Muhabbet bağına girdim bu gece', Hacı Arif Bey'in 'Vücut ikliminin sultanısın sen' gibi şarkılarımız da Hz. Muhammed'e yazılmıştır, ona duyulan sevgiyi, özlemi anlatmaktadır'' dedi. Hz. Muhammed için yazılan eserleri çeşitli kaynaklardan teyit ettiklerini anlatan Koca, repertuvarlarında sadece Hz. Muhammed'i konu edinen şarkılardan oluşan konserler verdiklerini söyledi. Koca, dinleyicilere seslendirdikleri şarkıların Hz. Muhammed'i konu edinen ve ona yazılan eserler olduğunu anlattıklarında olumlu tepkiler de aldıklarına işaret ederek, şunları kaydetti: ''Bestesi Yesari Asım Ersoy'a, Güftesi Fitnat Sağlık'a ait ''Ömrüm Seni Sevmekle Nihayet Bulacaktır'' adlı, sevenlerinin ve dinleyenlerinin çoğunlukla kendi sevgililerine mal ettiği eser aslında Hz. Muhammed için yazılmıştır. 'Ömrüm seni sevmekle nihayet bulacaktır, Yalnız senin aşkın ile ruhum solacaktır, Son darbe-i kalbim yine ismin olacaktır, Yalnız senin aşkın ile ruhum solacaktır' dizelerinden oluşan eserde, beşeri bir aşk değil, Hz. Peygamber'e duyulan manevi aşk ifade edilir. 'Muhabbet Bağına Girdim Bu Gece' adlı, merhum Sadettin Kaynak'ın eseri de aynı şekilde Hz. Muhammed'e itaf olunan bir şarkıdır. 'Muhabbet bağına girdim bu gece, Açılmış gülleri derdim bu gece, Vuslatın çağına erdim bu gece, Muhabbet doyulmaz bir pınarmış. Ararım, ararım, ararım seni her yerde, Sorarım ıssız gecelerde, sevgilim nerde? Açıldı bahtımın gonca gülleri, Gönül bağında öter bülbülleri, Aşkıma sarayım hep gönülleri, Muhabbet doyulmaz bir pınarmış. Ararım, ararım, ararım seni her yerde, Sorarım ıssız gecelerde, sevgilim nerde?' dizeleriyle hepimizin neşeyle dinlediği bu hareketli parça, aslında Saadettin Kaynak'ın Peygamber sevgisinin verdiği coşkunlukla bu kadar hareketli ve etkileyicidir. Saadettin Kaynak, bir gün sabah namazından sonra yatar, rüyasında Hz. Peygamber'i görür ve uyanır uyanmaz duygu seliyle güfteyi yazar.'' Koca, ayrıca, Bestesi Semahat Özdenses, Güftesi Nedim Güntel'e ait ''Dün Gece Mehtaba Dalıp'' adlı şarkının yanı sıra, Dede Efendi'nin, ''Ey Gül-i Bağı Eda'', ''Ey Betü-i Nev Eda'' ile Hacı Arif Bey tarafından bestesi ve güftesi yapılan ''Vücut İkliminin Sultanısın Sen'' adlı eserleri de Hz. Muhammed'e yazılan şarkılar arasında sıraladı. Türk Tasavvuf Musikisi'nde de bir çok ilahinin Hz. Peygamber'e ilişkin duyguları dile getirdiğine değinen Koca, bunlardan ''Muhammed Dünyaya Geldi'', ''Alemlere Rahmet Olan'', ''Arayı Arayı Bulsam İzini'', ''Bir İsmi Mustafa'' gibi ilahilerin en bilinenleri olduğunu ifade etti. Koca, şarkı ve ilahilerin yanı sıra ''Derdim Çoktur Hangisine Yanayım'', ''Bugün Ben Bir Güzel Gördüm'', ''Kadem Bastı Gönül Tahtıma'' adlı türkülerin de bu kapsamda değerlendirilebileceğini sözlerine ekledi.