Nagehan Alçı'dan Ertuğrul Özkök'e 'mesaj': Bu iddianın arkasını önünü daha dikkatli irdelemelisin

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, kendisine yönelik olarak "Ben bir gün bile 'kontrollü darbe' tezine itibar etmedim. Ülkenin seçilmiş Cumhurbaşkanı’nın hayatına, demokrasimize, hepimize karşı yapılmış, 249 vatandaşımızın hayatına mal olmuş apaçık bir darbe bu" ifadesini kullanan Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök'e "Madem o 'mesaj alma' olayına girdi, ben kendisine Binbaşı O.K.’nın 'darbeyi 9 saat önceden haber verdiği' iddiasının arkasını önünü daha dikkatle irdelemesi gerektiği mesajını vereyim" dedi.

Nagehan Alçı'nın "Alternatif gerçekler ve devlet içi kavgada taraf olmak" başlığıyla yayımlanan (7 Temmuz 2017) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Ertuğrul Özkök, bana cevap verdiği dünkü yazısında “kontrollü darbe” iddiasının mantıksızlığını vurgulayarak çok doğru bir iş yapmış. Hepimizin ortak akıl noktasında buluşması gerekiyor. Darısı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başına... Umarım ülkenin anamuhalefet liderini, Özkök gibi gazeteciler etkilemeyi başarırlar.

Madem o “mesaj alma” olayına girdi, ben kendisine Binbaşı O.K.’nın“darbeyi 9 saat önceden haber verdiği” iddiasının arkasını önünü daha dikkatle irdelemesi gerektiği mesajını vereyim. Devletin, MİT’inden Genelkurmay’ına ve tüm diğer istihbarat unsurlarına kadar ne ihmaller içinde olduğunun fotoğrafı geçen yazımda anlattıklarımdır.

Ben O.K. olayından bağımsız olarak o haberlerin bazı gazetelerde neden çıktığını ve devletin zirvelerinde neler döndüğünü hem Özkök’ün hem Hürriyet’in daha akıllıca incelemesi gerektiğini söylüyorum. Çağdaş akademik literatürde şu an çok konuşulan “alternatif gerçek” kavramı boşuna çıkmadı. Her “gerçek”in bir işlevi vardır, işlevi olmayan hiçbir “alternatif gerçek” yoktur sevgili Özkök...

Eğer “gerçek” kavramına bugünün gazetecileri böyle bakmazsa devletin zirvelerinde olan ya da olabilecek bir kavgada taraf olmaktan başka bir işlev görmezler. Sadece Türkiye’de değil, tüm dünyada bunun böyle olduğunu düşünüyorum.

Devlet içi istihbarat ve güvenlik aktörleri arası kavgada taraf olmak, gazeteciyi ya da o medya grubunu fillerin tepişmesi sırasında bir filin yanında taraf olan çimenden başka bir şey yapmaz. Maalesef özellikle Mehmet Yılmaz’ın yazıları -sanırım 53 tane idi- bu işlevi görmek dışında bir işe yaramadı. İnşallah o da bir özeleştiri yapar...