Nagehan Alçı'dan Ertuğrul Özkök'e: İtiraf et, Erdoğan'ı devirmek için Gülen örgütüyle hedef ortaklığı yaptın

Milliyet yazarı Nagehan Alçı, Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök'e yönelik olarak "Nasıl ki biz AK Parti’yi destekleyenler, askeri vesayeti devirmek heyecanıyla yanlışlar yaptığımızı itiraf ediyorsak, Özkök gibiler de 17-25 sürecinde Erdoğan’ı devirmek heyecanıyla Gülen örgütüyle o süreçte hedef ortağı olduklarını itiraf etmeliler" dedi. "Fakat Özkök bu durumu dürüstçe söylediği zaman da İşte itiraf etti. Haydi Barbaros Muratoğlu gibi Özkök’ü de içeri atalım- denmemeli" ifadesini kullanan Alçı, "Çünkü Türkiye’nin yüzde 20’si birden Özkök gibi davrandı. Hepsi mi içeri atılacak? Öte yandan, bu yüzde 20 azınlık da AK Partililer ve Erdoğan FETÖ ile işbirliği yaptı. İçeri atılsınlar- gibi saçmalıkları bırakmalı" diye yazdı.

Nagehan Alçı'nın "Gülen olayı ve geçmiş defterler" başlığıyla yayımlanan (21 Aralık 2016) yazısı şöyle:

Not: Bu yazıyı pazar için yazmıştım, Kayseri saldırısı oldu. Pazartesi akşamı ise Rusya Büyükelçisi öldürüldü. Ama bugün yazıyı ertelemeyeceğim. Yapmak istediklerimizi yaptırmamak, yazmak istediklerimizi yazdırmamak istiyorlar. Buna direneceğiz.

Bir internet sitesinin 2012 yılının mart ayında kaleme aldığım bir yazıyı yeniden gündeme getirmesi ve Ertuğrul Özkök’ün bana hitaben buna dayanarak bir yazı yazması yapıcı bir tartışmanın önünü açtı. Söz konusu yazıda, Ahmet Şık’ın tahliyesi sırasında söylediği sözleri Ertuğrul Özkök’ün köşesine taşımasına değinmiş ve ‘Özkök, Fethullah Gülen’i içeri attırmak istiyor’ demiştim. Tabii sadece Fethullahçıları değil, AK Partilileri de Gülen örgütüne yardım ve yataklıktan cezaevine yollamak hedefini de ifade etmiştim. Nedim Şener ve Ahmet Şık’ın tutuklanmasına ise en başından beri karşıydım ve tahliye kararına sevincimi de aynı yazıda bulabilirsiniz…

Türkiye’nin askeri vesayet rejimine AK Parti ve Gülen hareketi beraber başkaldırdılar ve birlikte bu rejimi devirdiler. Eğer askeri vesayet yeniden galip gelseydi elbette iki kesimi de toptan hapse atacaktı. Demokratik siyaset kurumunu ve toplumu boğan bir askeri vesayetin geçmişte var olduğunu bugün herkes kabul ediyor. Bu zalim vesayet rejiminin devrilmesine güçlü bir destek verdikleri için de bu ülkenin demokratları Gülencilere doğal olarak sempatiyle yaklaştılar.

Fakat sonrasında adım adım görüldü ki Gülen örgütü, yani bugünkü deyimiyle FETÖ, demokrasi üzerinde Kemalizm’in vesayeti kalksın ve yerine Gülenizm’in vesayeti gelsin istemiş. Ben ve benim gibi düşünenler ise her türlü vesayet teşebbüsüne karşı demokratik siyaset kurumunu savunduk ve savunmaya

devam ediyoruz.

Askeri vesayet rejiminin ortadan kaldırılması için verdiğimiz mücadele tıpkı FETÖ’nün ortadan kaldırılma mücadelesi gibi çok haklı bir mücadeleydi. Ama bu haklı süreçte şüphesiz hatalar ve yanlışlar yapıldı. Durduğumuz yer doğru ve haklıydı ama askeri vesayeti devirme heyecanıyla kimi masumlara yapılan haksızlıkları göremedik ya da geç gördük. Esası önemseyip usule önem vermemek zaten hep ülkemizi felakete götüren olgudur.

Fakat Türkiye’deki zulümlerden şikâyet edenler, 20. asrın en zalimlerinden Fidel Castro’ya da övgüler düzüyorlar. Siz Fidel’e bu kadar hayransanız bu ülkede yarın Fidelist yöntemler uygulanırsa da ağzınızı açma hakkınız olmaz. Ertuğrul Özkök ve onun gibi düşünenler sürekli hükümet yandaşı bir kısım medyanın zekâ yoksunu olduğunu yazıp duruyorlar ama kendi medyalarının da pek bir zekâyla yönetilmediği ve kendi mezarlarını kendilerinin kazdığı ortada açıkçası...

Öte yandan, benim bahsi geçen Mart 2012 yazıma, Özkök’ün cevabını çok iyi hatırlıyorum. Hürriyet’in o dönemki arşivini açarlarsa sevinirim. Benim de Özkök’e bir husumetim yok ama gerçek manzara tam olarak ortaya çıkmalı diye düşünüyorum. Özkök, o cevap yazısında asla Gülen’i içeri attırma düşüncesi olmadığını, bilakis Gülen’e çok değer verdiğini anlatmıştı. Nitekim yine 2012’de TBMM darbeleri araştırma komisyonunda da Gülen lehine sözlerini tekrarladı. Nisan 2014’te, yani 17-25 Aralık darbe girişiminden 4 ay sonra, Gülen’in yayın organı Bugün’e bir röportaj verdi ve ‘Hayatımda Çevik Bir ile telefonda bir kere konuştum. O da Fethullah Hoca’yı savunmak için. Alaattin Kaya’nın isteği üzerine onu Çevik Bir’le buluşturdum. Cemaat hakkında hiç kötü düşünmedim...’ dedi.

Nasıl ki biz AK Parti’yi destekleyenler, askeri vesayeti devirmek heyecanıyla yanlışlar yaptığımızı itiraf ediyorsak, Özkök gibiler de 17-25 sürecinde Erdoğan’ı devirmek heyecanıyla Gülen örgütüyle o süreçte hedef ortağı olduklarını itiraf etmeliler. Fakat Özkök bu durumu dürüstçe söylediği zaman da İşte itiraf etti. Haydi Barbaros Muratoğlu gibi Özkök’ü de içeri atalım- denmemeli. Çünkü Türkiye’nin yüzde 20’si birden Özkök gibi davrandı. Hepsi mi içeri atılacak? Öte yandan, bu yüzde 20 azınlık da AK Partililer ve Erdoğan FETÖ ile işbirliği

yaptı. İçeri atılsınlar- gibi saçmalıkları bırakmalı...