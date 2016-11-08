Nagehan Alçı'dan Cumhuriyet'e: İftira atıyorlar, yayını izlemeden yalan söylüyorlar

Milliyet yazarı Nagehan Alçı, "PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütlerine müzahir oldukları" iddiasıyla 9 yazar ve yöneticisi tutuklanan Cumhuriyet gazetesinin avukatı Tora Pekin ve operasyon kapsamında gözaltına alınan Aydın Engin'e 2008 yılında yaptığı 250 liralık havalesi soruşturma dosyasına 250 bin lira olarak giren ve savcının kendisinden "PKK ile ilgili şahıs" olarak bahsettiği Prof. Ahmet İnsel'e tepki gösterdi. Alçı, "Söylemediğim şeyler üzerinden bana atılan iftiralar ve hakaretlere yarın detaylı cevap vereceğim. Yayını izlemeyip yalan söylüyorlar" dedi.

Tora Pekin, 6 Kasım'da yaptığı açıklamada şunları söylemişti:

"5 Kasım akşamı bir arkadaşımın uyarısı üzerine NTV’yi açtım ve Ahmet Arpat’ın sunduğu programda Nagehan Alçı, Mehmet Tezkan ve İsmet Berkan’ın, Cumhuriyet gazetesi soruşturmasıyla ilgili konuştuklarını gördüm. Kısaca izlemem ne olduğunu anlamama yetti. NTV’de çalıştığını bildiğim gazeteci Erdoğan Durna’yı aradım, programa katılma isteğimi derhal ilgili kişilere iletmesini, isteğimin kabul edilmemesi halinde konuyu kamuoyuna duyuracağımı olabilecek en net şekilde açıkladım, o da gerekli yerleri arayacağını söyledi (saat 22.24). Ne konuşulduğunu 10 yıldır bildiğim için TV’nin sesini kısıp bekledim, telefonum meşgul çalmasın diye de kullanmadım. Hiç kimse aramadı. Bu durum bilinsin. Dokuz (rakamla, 9) arkadaşımızı tutukladılar. Cumhuriyet gazetesini susturmak istiyorlar. Bunun zeminini de böyle programlarla, medya aracılığıyla yapıyorlar"

Ahmet İnsel ise bugün (8 Kasım 2016) yayımlanan yazısında, söz konusu iddiayı yeniden gündeme getiren Nagehan Alçı'ya tepki göstermiş, "Yeni Türkiye mamulü bir yaratık, kimin onun kulağına fısıldadığını tahmin etmenin zor olmadığı bu konuyu, Cumhuriyet’i zan altında bırakmak için tekrarlayınca, söz konusu olanın sayıyı yanlış okumaktan kaynaklı bir hata olmadığını anladım" ifadesini kullanmıştı.

Nagehan Alçı'nın Twitter'da yaptığı açıklama şöyle: