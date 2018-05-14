Nagehan Alçı'dan Akşener'e 'İnce' tepkisi: Bunun karşılığı böyle mi verilir, neye inanıyorsunuz!

Habertük yazarı Nagehan Alçı'dan, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e Muharrem İnce tepkisi geldi. Alçı, "yardımcılık" sorusu üzerinden başlayan süreçte İnce'nin cevabını "Nazik" diye nitelendirirken Akşener'in cevabına "Rahatsızlık yarattı" yorumunu yaptı.

İyi Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin "Akşener ikinci tura kalır ve beni yardımcısı yaparsa destek olurum" açıklamasına ilişkin "Bir şey söylüyorsa bir bildiği vardır. O gün geldiğinde kendisiyle muhakkak görüşeceğim" yanıtını vermişti.

Alçı, "Bunun karşılığı böyle mi verilir, neye inanıyorsunuz!" başlığıyla (14 Mayıs 2018) yayımlanan yazısında Akşener'e tepki gösterdi. Akşener şöyle yazdı:

Dünden beri nereye gitsem aynı şeyi işitiyorum. Herkes MeralAkşener’in, Muharrem İnce’ye verdiği yanıtı konuşuyor, daha doğrusu eleştiriyor. Muharrem Bey, ikinci tura Meral Hanım’ın kalması ihtimalinde ne yapacağının sorulması üzerine son derece nazik bir şekilde “Yardımcısı yaparsa destek olurum” demişti. Aradan bir gün geçtikten sonra aynı soru Meral Hanım’a da soruldu. Bu soruya ne cevap vermesini beklersiniz? Benzer minvalde bir şey değil mi? Halbuki öyle olmadı. Meral Akşener, İnce’nin açıklamasına dair, “Bir şey söylüyorsa bir bildiği vardır. O gün geldiğinde kendisiyle muhakkak görüşeceğim” dedi.

Bu cevap CHP tabanında ve parti içinde müthiş rahatsızlık yaratmış durumda. Nasıl yaratmasın? Muharrem Bey’in bildiği şey, oyunun Akşener’in iki katı olduğu. Kendisinin oyu yüzde 22-25 bandında. Meral Akşener’inki ise yüzde 10-13. Güvenilir, bilimsel çalışan hangi araştırmacı varsa hepsi aynı şeyi söylüyor. (Maddi çıkar karşılığı araştırmacılık değil umut tüccarlığı yapan spekülatörleri saymıyorum-N.A.)

Buna rağmen, yani seçim ikinci tura kaldığı takdirde Erdoğan’ın karşısına yüzde 99 Muharrem İnce çıkacak olmasına rağmen, İnce büyük bir olgunluk ve tevazu göstererek soruyu sorana bunu hatırlatmıyor, bir jest yaparak Meral Hanım’a destek olacağını söylüyor. Bunun karşılığı böyle mi verilir?

Meral Akşener, çatı aday projesinin “Ben aday olacağım” ısrarı nedeniyle çökmesine neden olmuştu. Şimdi de yarısı kadar oyu olan bir adaya karşı adeta ona lütfediyormuş gibi, “O gün gelince kendisiyle görüşeceğim” diyor. Hangi gün? Kiminle ne görüşeceksiniz? Hangi veriye dayanarak neye inanıyorsunuz?

Açıkçası Muharrem İnce benim beklediğimin ötesinde son derece akılcı ve başarılı bir çizgi izliyor. Sonuç ne olursa olsun Türk siyasi hayatı önemli bir aktör kazandı. Ancak İnce ne kadar özgüvenli ve mütevazı bir tablo çiziyorsa Akşener de o kadar büyük egolu ve duyguları aklına galip gelen bir siyasetçi izlenimi veriyor.





